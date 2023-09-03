Минобороны Украины разрешило мобилизовывать ограниченно пригодных к службе

Министерство обороны Украины подготовило приказ, согласно которому расширяется список пригодных к военной службе по мобилизации. Документ опубликован на сайте украинского правительства.
Ведомство утвердило список болезней, которые больше не считаются основанием для признания негодным к службе:
- 2-в — клинически излеченный туберкулез;
- 4-в — вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;
- 5-в — бессимптомный ВИЧ;
- 12-в — хронические заболевания крови и кровеносных органов;
- 13-в — болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;
- 14-в — легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;
- 17-в — невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, другие невротические расстройства) при умеренно выраженных проявлениях;
- 21-в — медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;
- 22-в — эпизодические и пароксизмальные расстройства.
Ограниченно пригодные будут призываться в рамках мобилизации для исполнения военной специальности, которую назначит врачебная комиссия. Также упрощены требования по состоянию здоровья для десантников и морпехов.
На заседании Совета нацбезопасности Украины 30 августа секретарь Алексей Данилов сказал, что в законодательстве необходимо уточнить термины «пригоден» и «условно пригоден» для военной службы. Президент Украины Владимир Зеленский на том же заседании поручил проверить обоснованность решений военно-врачебных комиссий о непригодности к военной службе, начиная с 24 февраля 2022 года.
В день начала российской специальной военной операции во всех регионах Украины ввели военное положение. На следующий день, 25 февраля, Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Последний раз действие указа было продлено до 15 ноября. В августе господин Зеленский говорил, что военные просили его расширить условия мобилизации.
О том, что происходит после ввода войск России на Украину, в онлайн-трансляции «Ъ».