Минобороны Украины разрешило мобилизовывать ограниченно пригодных к службе

Министерство обороны Украины подготовило приказ, согласно которому расширяется список пригодных к военной службе по мобилизации. Документ опубликован на сайте украинского правительства.

Ведомство утвердило список болезней, которые больше не считаются основанием для признания негодным к службе:

2-в — клинически излеченный туберкулез;

4-в — вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

5-в — бессимптомный ВИЧ;

12-в — хронические заболевания крови и кровеносных органов;

13-в — болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в — легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;

17-в — невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, другие невротические расстройства) при умеренно выраженных проявлениях;

21-в — медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;

22-в — эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Ограниченно пригодные будут призываться в рамках мобилизации для исполнения военной специальности, которую назначит врачебная комиссия. Также упрощены требования по состоянию здоровья для десантников и морпехов.

На заседании Совета нацбезопасности Украины 30 августа секретарь Алексей Данилов сказал, что в законодательстве необходимо уточнить термины «пригоден» и «условно пригоден» для военной службы. Президент Украины Владимир Зеленский на том же заседании поручил проверить обоснованность решений военно-врачебных комиссий о непригодности к военной службе, начиная с 24 февраля 2022 года.

В день начала российской специальной военной операции во всех регионах Украины ввели военное положение. На следующий день, 25 февраля, Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Последний раз действие указа было продлено до 15 ноября. В августе господин Зеленский говорил, что военные просили его расширить условия мобилизации.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян