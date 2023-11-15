Госдума приняла бюджет на 2024–2026 годы в основном чтении

Проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов принят Государственной думой во втором чтении, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Третье чтение законопроекта запланировано на 17 ноября. По информации «РИА Новости», проект бюджета поддержали 328 депутатов, 78 проголосовали против, 1 воздержался.

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Как сообщает пресс-служба Госдумы, ко второму чтению поступило более 900 поправок. При этом основные параметры бюджета остались неизменными. По словам спикера Думы Вячеслава Володина, поправки ко второму чтению направлены на дополнительную поддержку граждан и регионов, а также на технологическое развитие страны, говорится в пресс-релизе.

Проект федерального бюджета правительство внесло в Госдуму 27 сентября. 26 октября он прошел первое чтение. РБК рассчитал, что обновленная ко второму чтению версия бюджета предполагает сокращение закрытых расходов в 2024 году почти на 3 п. п.— с 30% до 26,8% всех трат. Основной объем перераспределения затронул раздел «Национальная оборона», открытая часть которого вырастет на 725 млрд руб. Общий объем расходов федерального бюджета на 2024 год не изменился — 36,66 трлн руб.

Как проект бюджета оценивают в Счетной палате — в материале «Счетная палата присмотрелась к бюджету».

Эрдни Кагалтынов