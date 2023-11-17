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Генпрокурор РФ прибыл в Ульяновск

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прилетел в Ульяновск с рабочим визитом. Он посещает Ульяновскую область впервые. Об этом сообщает региональное правительство.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов (слева) посещает Ульяновскую область впервые

Фото: Правительство Ульяновской области

«Сегодня глава надзорного ведомства намерен провести личный прием граждан и представителей бизнес-сообщества региона»,— говорится в сообщении.

В начале поездки Игорь Краснов посетил мемориальный комплекс на площади 30-летия Победы и возложил венок к Вечному огню. Во время рабочей поездки глава генпрокуратуры РФ намерен встретиться с коллективом прокуратуры Ульяновской области.

Летом текущего года генеральный прокурор РФ впервые побывал с рабочим визитом в Оренбурге. По итогам поездки и личного приема граждан он дал ряд поручений. Одно из них касалось восстановления транспортного сообщения с местным селом. Другое – скандала с невыплатой материальной помощи семье участника СВО.

Георгий Портнов

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