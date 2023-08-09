Скандал с матпомощью семье участника СВО из Оренбуржья дошел до генпрокурора

Семья пропавшего без вести участника специальной военной операции из Соль-Илецка получила материальную помощь после вмешательства Генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Ранее горожанка на личном приеме в Оренбурге сообщила главе ведомства о том, что местная администрация отказала ее семье в предоставлении услуги. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Установлено, что девушка с матерью, несовершеннолетними братом и сестрой проживают в частном доме, кровля которого находится в ненадлежащем техническом состоянии. Отец – участник специальной военной операции – числится пропавшим без вести»,— говорится в сообщении.

После личного приема Игоря Краснова в Оренбурге надзорное ведомство внесло главе Соль-Илецка Владимиру Дубровину представление об устранении нарушений. В итоге кровля в доме была отремонтирована.

Ранее в Оренбуржье суд обязал мэрию муниципалитета обустроить пешеходный переход на опасном участке. Это произошло в июле текущего года.

Георгий Портнов