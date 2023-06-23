Генеральный прокурор РФ впервые прибыл с рабочим визитом в Оренбург

В Оренбург с рабочим визитом прибыл генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов. Это произошло впервые. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Игорь Краснов уже посетил выставочный комплекс «Салют, Победа!» о боевом пути 15 дивизий, сформированных из жителей городов и сел Оренбуржья. Также генеральный прокурор возложил венок к Вечному огню у монумента «Павшим за Советскую Родину» в центральной части парка и почтил память жителей региона – участников Великой Отечественной войны.

Кроме того, глава ведомства проведет в пятницу личный прием граждан и бизнесменов. Помимо прочего он встретится с коллективом прокуратуры Оренбургской области.

Георгий Портнов