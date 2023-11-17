Квартиры соседствуют со скидками

Цены на вторичное жилье в Москве в начале 2024 года могут упасть на 10%, об этом говорят опрошенные “Ъ FM” участники рынка. Подорожавшая ипотека и снижение спроса не оставят выбора продавцам. Они уже начали давать скидки, чего еще не было в начале осени, а банки — продавать залоговое жилье на условиях предыдущего покупателя. Сколько стоит столичная недвижимость на вторичке? И что выбирают покупатели? Разбиралась Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Недвижимость на вторичном рынке за год подорожала на 6–12% в зависимости от локации и типа жилого фонда. В октябре этот прирост чуть замедлился, а в некоторых районах даже упал, пока на уровне десятых процента. Но это уже говорит о возможной стагнации, считают собеседники “Ъ FM”. Исключение — районы, куда дотянулась Большая кольцевая линия метро, там лоты только за октябрь стали дороже на 10%.

А вот покупателей в октябре-ноябре стало заметно меньше. Ставки по жилищным кредитам на вторичке, где нет льготных программ, начинаются уже от 17%. Кроме того, ряд банков повысили планку первоначального взноса до 30%, правда, пока только для закредитованных заемщиков.

На таких условиях брать ипотеку слишком дорого, и финансовые организации уже начали предлагать антикризисные программы, рассказала “Ъ FM” руководитель офиса «Митино» компании «Инком-Недвижимость» Наталия Борзенкова:

«Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию по залоговым объектам, банки готовы на старых условиях отдавать заем новому покупателю.

Например, вы приобрели квартиру под 12% годовых, а сейчас ее продаете. В этом случае новый покупатель может воспользоваться вашей ставкой и перезаключить договор ровно на таких же условиях. Такие варианты уже предлагает Сбербанк, и со временем все остальные игроки будут делать то же самое».

При этом ликвидных объектов на вторичке с хорошей локацией и чистыми документами не так много, добавляет госпожа Борзенкова. Это фактор и не дает недвижимости сильно просесть, но падения цен на вторичке уже не избежать.

Продавцы уже начали предлагать дисконт, делится директор офиса продаж вторичной недвижимости компании Est-a-Tet Юлия Дымова: «С середины июля до конца сентября скидок априори не было. Сегодня мы говорим о том, что покупатели уже пользуются спецпредложениями.

Речь не идет о каких-то глобальных процентах, например, в сегменте комфорт-класса рабочая скидка — 50–100 тыс. руб.

Если мы говорим про объекты бизнес-класса, бизнес плюс, то там дисконт достигает 100–200 тыс. руб. До конца декабря рынок будет бодрым. Затем, если будет выставляться достаточно большое количество объектов, то нас ждет определенная ценовая корректировка».

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья на конец октября составила почти 290 тыс. руб. за квадратный метр, посчитали в Гильдии риэлторов Москвы. И на фоне падающего спроса и дорогой ипотеки продавцам уже в начале 2024 года придется идти на уступки, не исключает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко:

«Можно сказать, что на вторичке ипотека вообще умерла, никто по таким ставкам брать ее не будет, если не считать единичные варианты.

При таком состоянии рынка по итогам октября-ноября, думаю, произойдет просадка спроса, рынок впадет в состояние стагнации и, возможно, даже спячки. Вместе с тем, если до недавнего времени торг был небольшим, символическим, то к весне 2024-го его глубина увеличится до 10 и более процентов».

Если же говорить о минимальной цене на вторичке, то однокомнатная квартира в Москве стоит от 7,5 млн руб., это за 30 кв. м в спальном районе. Ближе к Третьему транспортному кольцу стоимость жилья стартует от 12 млн руб., в Центральном административном округе — от 15 млн руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".