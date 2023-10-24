Банки округляют ипотеку

Российские банки продолжают повышать ставки по собственным ипотечным программам. Средние ставки уже превысили 15% годовых, а в отдельных случаях достигают 18%. Такие ставки еще по силам заемщикам, но в такой ситуации спрос будет смещаться в сегмент льготной ипотеки. Здесь ставки в несколько раз ниже, но программы ориентированы на первичный рынок жилья. При этом на фоне ожидания дальнейшего роста ключевой ставки Банка России эксперты не исключают подъема ставок по ипотеке до 20% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С начала месяца ставки по ипотечным кредитам повысили 12 крупных банков, свидетельствуют данные аналитической компании «Русипотека» и АО «Дом.РФ». Только на прошедшей неделе (с 13 по 22 октября) Промсвязьбанк и банк «Санкт-Петербург» повысили ставки на 1,1 процентного пункта (п. п.), банк «Ак Барс» — на 0,1–0,5 п. п. По оценке «Русипотеки», средние ставки по стандартной ипотеке с первоначальным взносом 30% для клиентов «с улицы» превышают 15% годовых, при этом по отдельным программам банков могут достигать 18% годовых. Например, в Газпромбанке и АБ «Россия» ставки превышают 16% годовых, в «Уралсибе», Райффайзенбанке, Абсолют-банке, Альфа-банке — выше 15% годовых.

Впрочем, ставку 15% годовых для российского рынка нельзя считать запредельной. «На близких значениях ипотечная ставка находилась и в 2015 году, и в 2009 году»,— напоминает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. «И нельзя сказать, что ипотечное кредитование тогда опускалось до нуля»,— отмечает он.

Однако ставки по льготным ипотечным госпрограммам, которые нацелены на приобретение недвижимости на первичном рынке, остаются ниже рыночных в два раза и более.

И популярность таких программ будет только расти, что требует повышения лимитов на выдачу таких кредитов, отмечал Минфин в пояснительной записке на прошлой неделе. Минфин предлагает очередное (см. “Ъ” от 2 октября) повышение лимита выдач по льготной ипотеке (ставка до 8% годовых) с 5 трлн до 6,04 трлн руб., по «семейной ипотеке» (ставка до 6% годовых) — с 3,4 трлн до 4,64 трлн руб.

«По заявкам на ипотеку видно, что спрос на льготные программы высокий, по рыночным ипотекам стало больше отказов»,— отмечает главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко. На пике доля льготных ипотек в продажах составляет не больше 40% и ограничена долей кредитов на первичный рынок, добавляет он. «Но в настоящее время возникнет перекос и рост доли новостроек в целом вырастет, и доля льготных программ может показать рекордное значение»,— считает эксперт.

Тем более что тренд на повышение ставок участники рынка оценивают как долгосрочный. Так, господин Гордейко не исключает повышения ставок «через некоторое время» вплоть до 20% годовых. Этот уровень ставки уже превышали, после того как в феврале 2022 года ЦБ установил ключевую ставку в размере 20% годовых. При этом, полагает эксперт, какой-либо предельной границы уже нет, особенно в ожидании дальнейшего повышения ключевой ставки. В предыдущий раз ЦБ повысил ключевую ставку 15 сентября на 1 п. п., до 13% годовых. На ближайшем заседании 27 октября аналитики ожидают от регулятора очередного повышения.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, на пленарном заседании Госдумы 12 октября: «Мы озабочены ситуацией на ипотечном рынке. В настоящее время преждевременно говорить о признаках «пузыря». Но тем не менее наблюдается ряд дисбалансов».

По словам Сергея Гордейко, по текущим рыночным ставкам ипотеку, вероятнее всего, будут брать только «от безысходности» в определенных случаях, например когда важна срочность выхода на сделку, есть незавершенные процессы, например продажа «старой» квартиры, и т. д. По оценке господина Волкова, кредиты продолжат брать, но менее активно, «многое будет зависеть от кредиторов, насколько они смогут смягчить условия для качественных заемщиков». Однако рост финансовой нагрузки заемщиков «будет существенный», предупреждает господин Волков. «При ставке 8% годовых переплата за двадцатилетний кредит с первоначальным взносом 20% составит всего 100%, тогда как при ставке 15% годовых — 200%»,— указывает он.

На фоне роста ставок потеряло актуальность и рефинансирование ипотечных кредитов. Средняя ставка по такой услуге также достигла 15% годовых, свидетельствуют данные «Русипотеки». Но спроса на этот продукт сейчас нет, и в ближайшие месяцы он будет оставаться в спящем режиме, отмечает директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич. «Ипотечные кредиты выдавались в большинстве своем по более низким ставкам, и переходить в новый банк на более высокую ставку, конечно, никто не будет»,— поясняет он. Притом, как показывает практика, даже после того, как ставка по ипотеке начинает снижаться, клиенты часто предпочитают немного выждать, так как рефинансирование — это продукт, которым нельзя часто пользоваться, отмечает господин Костюкевич.

Ольга Шерункова