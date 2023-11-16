Патрушев сообщил об усилении системы ПВО в центральных регионах России

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что в связи с участившимися атаками со стороны Украины во всех регионах Центрального федерального округа (ЦФО) была усилена противовоздушная оборона, а также усилено патрулирование критически важных объектов.

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Ситуация в округе остается сложной и характеризуется усилением террористической и диверсионной активности... Оперативными штабами в регионах приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры, усилена противовоздушная оборона»,— сообщил господин Патрушев на совещании в Воронеже (цитата по ТАСС).

Николай Патрушев сообщил, что с начала года территории Белгородской, Брянской и Курской областей были обстреляны более восьми тысяч раз. Материальный ущерб от обстрелов составил более 7 млрд руб. Кроме того, в регионах ЦФО было предотвращено 128 терактов, в основном с использованием беспилотников, а также 50 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов.

По словам Николая Патрушева, в регионах ЦФО патрулируют территории в непосредственной близости к критически важным и потенциально опасным объектам, а также актуализируются списки объектов ТЭК, подлежащих усиленной охране с учетом новых вызовов и угроз. Кроме того, были утверждены новые критерии отнесения объектов всех видов транспорта к критически важным и потенциально опасным объектам. На совещании Николай Патрушев поручил держать на личном контроле обеспечение безопасности критических объектов, в том числе их оснащение средствами противодействия беспилотникам.

В ночь на 14 ноября в Котовске Тамбовской области произошел пожар на ФКП «Тамбовский пороховой завод». Как рассказали источники «Ъ» в правоохранительных органах, пожар мог начаться из-за атаки беспилотника. Сегодня утром, 16 ноября, два беспилотника были уничтожены над Брянской областью, три перехвачены недалеко от Крыма.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина