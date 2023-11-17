Минобороны: западная коалиция не может контролировать группы боевиков в Сирии

Боевики из радикальных вооруженных формирований планируют проведение диверсий в южных регионах Сирии в отношении правительственных войск, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС). По его мнению, международная коалиция во главе с США «продолжает демонстрировать неспособность обеспечить контроль» над незаконными формированиями.

Замруководителя ЦПВС в Сирии Вадим Кулить заявил, что командование российской группировки и руководство вооруженных сил Сирии примут «необходимые упреждающие меры по недопущению вооруженных провокаций». По его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали четыре обстрела позиций сирийских войск со стороны террористических группировок «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ). В результате минометного обстрела в провинции Латакия был ранен один сирийский военный.

Господин Кулить также утверждает, что авиация международной коалиции продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии. В частности, за сутки дважды не были согласованы с российской стороной полеты беспилотников. В районе Эт-Танф зафиксировали пять нарушений воздушного пространства истребителями F-15 и F-16, а также БПЛА MQ-1C коалиции, добавил он.

В октябре американские базы в Сирии несколько раз были атакованы беспилотниками. Ответственность на себя брали члены «Исламского сопротивления Ирака», которые ранее несколько раз атаковали американские базы в Ираке. В результате атак на базы США в Ираке и Сирии пострадали более 20 военных. В ноябре в результате обстрелов баз погибли несколько американцев. США в ответ нанесли удары по объектам в Сирии.

Лаура Кеффер