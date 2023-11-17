Белорусская вакцина от COVID-19 проходит клинические испытания

Разработанная Белоруссией вакцина от коронавируса проходит клинические испытания, заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко. Он утверждает, что ситуация с COVID-19 в стране стабильная и «контролируемая».

«Вместе с партнерами мы намерены к концу года завершить его (проект по созданию препарата.— "Ъ"). Наша вакцина проходит клинические испытания»,— рассказал господин Тарасенко (цитата по агентству БЕЛТА).

По его словам, с апреля 2022 года в республике наблюдается стабильность в распространении COVID-19. «Сейчас, как и во всем мире, отмечается определенный рост заболеваемости. Ситуация контролируемая»,— заверил он.

Белорусский Минздрав планировал регистрацию вакцины от COVID-19 на декабрь. Александр Тарасенко говорил, что Белоруссия начнет промышленное производство препарата в конце 2023 года—начале 2024 года.

В ноябре глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России началась новая волна заболеваемости COVID-19. Центр имени Гамалеи заявил об утрате вакциной «Спутник V» защиты от коронавируса. Разрабатывается новый вариант препарата, в гражданский оборот он может поступить к марту 2024 года.

Подробности — в материале «Ъ» «"Спутник" уступил "кракену"».

Лаура Кеффер