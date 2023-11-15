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Коммерсантъ FM
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Евросоюз вскрыл недостачу

Брюссель готов помочь Украине, но не знает как

Ноябрьская встреча министров обороны стран ЕС прошла в атмосфере тревоги и неопределенности. На Западе и на Украине синхронно заговорили о сложившейся к концу 2023 года тяжелой ситуации на фронте и пришли к выводу, что союзникам необходимо в срочном порядке активизировать поддержку Киева. Проблема в том, что единства среди 27 членов ЕС по номенклатуре и объемам военных поставок не наблюдается. К тому же выяснилось, что производственные мощности оборонной промышленности Евросоюза не могут обеспечить обещанных объемов помощи ВСУ.

Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр обороны ФРГ Борис Писториус

Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр обороны ФРГ Борис Писториус

Фото: Yves Herman, Reuters

Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр обороны ФРГ Борис Писториус

Фото: Yves Herman, Reuters

Лейтмотивом всех встреч союзников Украины давно стало возведенное в константу обещание поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». И заседание Совета ЕС, прошедшее 13–14 ноября на уровне глав МИДов и министров обороны, не стало исключением. Политическое решение помогать восточному соседу было в очередной раз подтверждено. Однако его реализация натолкнулась на трудности.

В отличие от большинства встреч последнего года в рамках ЕС, когда среди союзников царил энтузиазм, связанный с надеждами на успешное контрнаступление ВСУ, к ноябрю ситуация на фронте осложнилась и внесла коррективы в атмосферу заседаний. Полторы недели назад главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал положение дел на поле боя тупиком. И хотя президент Украины Владимир Зеленский поспешил опровергнуть главкома, 13 ноября, заслушав доклады разведки, и он был вынужден признать наличие проблем. По его словам, сложно сейчас на семи направлениях: Авдеевском, Марьинском, Бахмутском, Лиманском, Купянском, Запорожском и Херсонском.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Фото: Офис Президента Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Фото: Офис Президента Украины

Генерал Залужный в тот же день поговорил с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном и неожиданно совпал в оценках с президентом. По его словам, Авдеевское, Купянское и Марьинское направления «остаются самыми горячими». «Ситуация сложная, контролируемая. В то же время ВСУ продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях»,— успокоил американского коллегу главком ВСУ.

Со схожей оценкой выступил и генсек НАТО Йенс Столтенберг, прибывший в Брюссель для участия в заседании министров и повторивший, что «ситуация на поле боя сложная». «Это просто делает еще более важным сохранение и наращивание нашей поддержки Украины, потому что мы не можем позволить президенту Путину победить»,— говорил он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Среди прочего генсек НАТО прокомментировал и развернувшуюся в западных СМИ дискуссию о неизбежности в складывающихся условиях мирных переговоров с РФ. Йенс Столтенберг заверил, что никто из партнеров не давит на Киев и когда начинать переговоры — решать Украине. Кроме того, по его мнению, у президента РФ Владимира Путина нет «желания вести переговоры о приемлемом для Украины решении». «Поэтому единственный способ достичь этого — убедить Путина, что он не победит на поле боя, и единственный способ достичь этого — усилить военные возможности Украины путем предоставления ей поддержки»,— сказал генсек НАТО.

С последним, впрочем, возникают серьезные проблемы. Во-первых, над союзниками довлеет неопределенность из-за внутриполитического кризиса в США, где республиканцы и демократы никак не могут согласовать дальнейшие объемы помощи ВСУ. Представители ЕС уже предупреждали, что Европа не сможет заместить потенциально выпадающие объемы американской поддержки. Во-вторых, выяснилось, что и с собственными объемами у Евросоюза сложности.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что информация агентства Bloomberg о неспособности ЕС выполнить взятые на себя минувшей весной обязательства и предоставить ВСУ до марта 2024 года 1 млн артиллерийских боеприпасов — «к сожалению, правда». По мнению дипломата, речь не идет об отсутствии политической воли, а виной всему — «жалкое состояние оборонной промышленности» ЕС и «очень много бюрократии».

«Мы продолжаем преследовать эту цель. Может, мы не достигнем ее до конца года, но это будет зависеть от того, как быстро будут выполнены контракты»,— заявил в понедельник верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. При этом дипломат отметил, что около 40% продукции оборонной промышленности ЕС экспортируется в третьи страны — значит, нехватки производственных мощностей нет. «Возможно, мы должны попытаться перенаправить эту продукцию на приоритетное направление, а это Украина»,— предложил господин Боррель, вступив в заочный спор с господином Кулебой насчет «жалкого состояния» оборонной промышленности. Он также подчеркнул: «более 300 тыс. боеприпасов из армейских запасов» уже поставлены Украине.

Если Жозеп Боррель оставил зазор для надежды, то глава Минобороны Германии Борис Писториус 14 ноября на встрече в Брюсселе этого делать не стал и первым из представителей стран ЕС однозначно заявил о невыполнимости цели в 1 млн снарядов до марта. «Я не обещал миллион боеприпасов, и это было вполне осознанно. Правильнее спросить: был ли когда-нибудь этот миллион реалистичной целью?» — задал вопрос господин Писториус. Впрочем, он тут же подсластил пилюлю, сообщив, что Берлин прорабатывает решение удвоить объем военной помощи Украине в 2024 году до €8 млрд, о чем ранее писали в СМИ. «Я очень надеюсь, что это получится»,— сказал министр.

Одновременно с этим Берлин отчитался по номенклатуре планируемых поставок. Германия передаст Украине еще десять танков Leopard 1 A5, 14 вездеходов Bandvagn 206, пять гусеничных санитарных машин Warthog повышенной проходимости, бронированную машину для разминирования Wisent 1, более 2,5 млн патронов для стрелкового оружия и более 1 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра155 мм. Как отметили западные СМИ, и план германского правительства увеличить финансирование военной помощи, и новые поставки — однозначный сигнал о готовности поддерживать Киев даже в нынешних условиях.

А вот обещанный некогда Жозепом Боррелем отдельный фонд военной помощи Украине на сумму €20 млрд, рассчитанный на четыре года, вряд ли станет таким, как планировался. Среди тех, кто засомневался в его целесообразности, СМИ называли Германию. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис пояснил 13 ноября, что вместо этого союзники создают фонд, участие в котором для членов ЕС будет добровольным, хотя понятно, что это увеличит «нагрузку на плечи» участвующих в нем стран.

Подводивший итоги заседаний Жозеп Боррель, впрочем, постарался успокоить общественность. Дипломат заверил, что Евросоюз един в своем желании помочь Украине, а возникающие сложности — не более чем рабочий процесс. По его словам, союзники должны срочно нарастить поставки Украине, при этом в первую очередь сосредоточиться на системах ПВО и зимнем оборудовании. Господин Боррель заявил, что Евросоюз не отказывается окончательно от цели поставить 1 млн снарядов до марта 2024 года и будет всячески стараться ее достичь.

Его слова, правда, не убедили собравшихся на пресс-конференцию журналистов, потребовавших от европейского чиновника внести больше ясности. Однако в ответ Жозеп Боррель пустился в рассуждения о многоступенчатости процесса, который можно разделить на три составляющие: промышленные возможности (которые, по его словам, в полной мере присутствуют), собственно поставка боеприпасов ВСУ (которая, по его словам, не прекращается) и работа союзников по размещению заказов на предприятиях, производящих снаряды.

Господин Боррель был явно не в духе — он раздраженно и однообразно отбивался от въедливых вопросов журналистов вместо того, чтобы отвечать на них по существу.

— Вы согласны с Залужным, что война зашла в тупик?

— А я вам что, Залужный? Я не главком ВСУ. Я не воюю. Откуда мне знать…

— Что, если США откажутся помогать Украине?

— Я вам что, астролог?

В Москве все усилия Запада считают тщетными. На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «победить Россию невозможно», а на Западе, по его словам, растет усталость от конфликта. А заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заверил, что у Москвы есть достаточно «рычагов воздействия», чтобы «одержать победу» и добиться поставленных задач.

Алексей Забродин

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