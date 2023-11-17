Воронежский губернатор объяснил случаи сибирской язвы скотом из других регионов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев вчера на закрытой от прессы части совещания у секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева ответил на его замечания по поводу вспышки сибирской язвы в регионе, прозвучавшие на публичной половине мероприятия. Глава региона представил господину Патрушеву доклад, в котором сообщалось что причиной обоих инцидентов был «несанкционированный ввоз инфицированного поголовья», сообщили в пресс-службе облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Воронежский губернатор в своем докладе сообщил, что в регионе нет сибиреязвенных скотомогильников (господин Патрушев на совещании указывал на их ненадлежащее использование»). Всего в регионе, по данным господина Гусева, есть шесть действующих и 11 закрытых скотомогильников, но ни один из них не связан с сибирской язвой. «Все объекты постоянно контролируются ветеринарными службами»,— заверил губернатор.

«Известно 41 место захоронения золы от утилизации останков животных, когда-либо павших от сибирской язвы. Но при исследованиях грунта не обнаружено спор инфекции ни на одном объекте»,— сообщил Александр Гусев, которого цитирует его пресс-служба.

По словам губернатора, эпидемиологические расследования показали, что две произошедших в регионе вспышки сибирской язвы произошли из-за «несанкционированного ввоза в регион инфицированного поголовья крупного рогатого скота». Губернатор отметил, что «штаммы в воронежских очагах были близки штаммам из Рязанской области», где сибирская язва была зарегистрирована в июле 2023 года, до местных вспышек.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены все причастные к обороту зараженного мяса. Возбуждены уголовные дела, вся опасная продукция уничтожена»,— подчеркнул господин Гусев.

Он напомнил, что 11 заболевших сибирской язвой сельхозработников и их родственники выписаны из больниц. С 11 сентября новых случаев инфекции в регионе не было. Власти ведут плановую вакцинацию «восприимчивых сельхозживотных». С начала 2023 года, в частности, привито более 700 тыс. голов крупного рогатого скота.

Подробнее об обстоятельствах вспышек сибирской язвы в Воронежской области — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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