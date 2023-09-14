К сибирской язве подключили старожилов

В Воронежской области введены дополнительные меры против распространения сибирской язвы. Губернатор Александр Гусев поручил полиции подключиться к выявлению неправомерного перемещения сельхозживотных и выставить посты ДПС на въезде в регион. Расследуются три уголовных дела. Ветеринары проводят подворовой обход для выявления и вакцинации сокрытых владельцами животных (обнаружили уже более 6,8 тыс. неучтенных голов), а власти помимо уже принятых мер уточняют места захоронения павшего скота с 1980-х годов и призывают население сообщать в ветслужбу о гибели животных или ввозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежские власти в связи с новым очагом сибирской язвы будут проверять все подворья

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Воронежские власти в связи с новым очагом сибирской язвы будут проверять все подворья

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

12 сентября губернатор Воронежской области Александр Гусев внес изменения в указ от 19 февраля 2022 года о введении в регионе режима повышенной готовности. Теперь областные учреждения, подведомственные управлению ветеринарии, через три дня после поступления соответствующих средств должны закупить бирки и до 1 декабря провести биркование всех сельхозживотных, принадлежащих физлицам.

С сегодняшнего дня ветеринары обязаны наладить взаимодействие с ГУ МВД по региону для выявления неправомерного перемещения сельхозживотных. Полицейским до 14 сентября поручено выставить мобильные посты ДПС на въезде в регион на основных трассах для контроля перемещения сельхозживотных и животноводческой продукции. Межрегиональному управлению Россельхознадзора рекомендовано провести внеплановые проверки хозяйств, а информационному блоку облправительства — сообщить населению о необходимости привить скот от сибирской язвы.

Администрации районов должны до 2 октября провести внеплановый обход личных подсобных хозяйств, чтобы установить животных, не включенных в похозяйственные книги поселений (и, следовательно, невакцинированных). Управление ветеринарии обязали к 1 декабря провести внеплановую вакцинацию всех сокрытых ранее животных. Региональному управлению Роспотребнадзора рекомендовано до конца декабря проверить все рынки и ярмарки. Департамент аграрной политики будет контролировать работу районных властей по постановке на учет сельхозживотных. Департамент здравоохранения должен до 15 октября вакцинировать работников, находящихся в зоне риска.

Курирующий АПК областной вице-премьер Виктор Логвинов рассказал «Ъ-Черноземье», что еще до вспышки сибирской язвы, выявленной в конце августа в селе Красные Холмы Панинского района (первой в регионе за несколько десятилетий), власти вели работу по профилактике инфекции: «Планово до 1 августа было вакцинировано 398,26 тыс. голов, в том числе 312,77 тыс.— крупного рогатого скота (КРС), 83 тыс.— мелкого рогатого скота (МРС), 2,49 тыс. лошадей».

22 августа, через два дня после введения карантина в Панинском районе, вице-премьер Логвинов провел селекторное совещание с главами районов и поручил довести до животноводов требование вызывать ветеринаров при падеже скота. А спустя неделю, несмотря на предупреждение, возникла вторая вспышка — в селе Лебединка Богучарского района. Власти предполагают, что скот был завезен из другого региона без информирования ветеринарных служб, что является грубым нарушением. «Владелец хозяйства, фермер Бадалов, поручил механизатору забить павшую корову. Ветврача не вызывали. В итоге порезали себе руки и заразились,— рассказал «Ъ-Черноземье» Виктор Логвинов.— Возможно, там была и не одна корова, но это установит следствие. И это мясо они начали продавать! Но покупатели проявили бдительность: узнав о вспышке, они сразу сообщили в ветслужбу с просьбой изъять мясо».

Виктор Логвинов отметил, что с конца августа ветеринары осмотрели 10,83 тыс. подворий в 17 районах, выявили 6804 головы неучтенного скота (1928 — КРС, 4745 — МРС, 58 лошадей и 73 свиньи) и привили их. «Подворовой обход продолжается, к этой работе подключаются новые районы»,— рассказал вице-премьер. По его словам, власти не понимают, почему владельцы скрывают поголовье: «Вакцинация бесплатна, а те, кто скрывает животных, лишь подвергают опасности себя и тех, кому будет продано мясо».

Сейчас сибирская язва в Воронежской области выявлена у девяти жителей. «Один заболевший утверждал, что порезал руку “болгаркой”. Госпитализированный 12 сентября 15-летний мальчик заявлял, что ремонтировал вместе с дядей сарай, но не участвовал в забое скота в нем. Но все заболевшие в Богучарском районе — родственники,— рассказал Виктор Логвинов.— Мы подозреваем, что они обманывали: говорили, что закопали павшее животное, но, когда раскопали указанное место, туши не нашли».

По его словам, власти надеются, что в рамках расследования трех уголовных дел (по факту нарушения ветеринарных правил, которые повлекли распространение эпизоотии,— ч. 1 ст. 249 УК РФ, два человека уже задержаны) будет установлен регион, откуда были ввезены больные животные. Областное правительство призывает граждан и при ввозе скота, и при его падеже сообщать об этом ветеринарам, подчеркнул Виктор Логвинов: «При ввозе животные помещаются на карантин, а при падеже ветеринарная служба проведет все необходимые мероприятия».

Вице-премьер отметил, что районным властям также поручено уточнить местонахождение скотомогильников, и это особенно важно в контексте возможного поднятия грунтовых вод. По словам Виктора Логвинова, с 1901-го по начало 2023 года в Воронежской области было зафиксировано 1572 случая сибирской язвы, в том числе 124 — в Богучарском районе (последний — в 1980 году). А в 1984 году заболевание выявляли в Панинском районе (в том же селе, где и в нынешнем году): «В 2011–2014 годах проводилась консервация скотомогильников, но требуется дополнительное уточнение. Мы поручили спросить у старожилов, где были места захоронений».

На территории нынешних очагов проводится дезинфекция. На рынках и ярмарках начались сплошные проверки и установление путей ввоза мяса. Проверяют и личные хозяйства, добавил Виктор Логвинов: «Но силами только ветеринарной службы мы это не решим. Люди со скрытым или невакцинированным поголовьем должны обратиться в ветслужбы для вакцинации. В любом случае таких животных выявит сплошная проверка».

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов ранее говорил «Ъ-Черноземье», что к инциденту могли привести «нарушения требований ветеринарной безопасности» сразу на нескольких уровнях. «Проконтролировать личные подсобные хозяйства с ограниченными возможностями ветеринаров непросто. Транспортировки небольших объемов мяса по региону отслеживать тоже сложно»,— отмечал эксперт.

Олег Мухин