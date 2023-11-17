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Коммерсантъ FM
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Госдеп: США кооперируются с Китаем по санкциям против России

США находятся в кооперации с Китаем по всем вопросам, связанным с антироссийскими санкциями и ценовым потолком на нефть из РФ. Об этом заявил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт.

«Я просто отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима»,— сказал господин Пайатт он брифинге (цитата по «РИА Новости»).

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго на российскую нефть, с этого же дня установлен потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года действует эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты.

По данным Международного энергетического агентства, в октябре экспорт российской нефти сократился на 70 тыс. баррелей в сутки, до 7,5 млн б/с. Вчера, 16 ноября, США ввели санкции против трех нефтяных танкеров под флагом Либерии, которые перевозили российскую нефть по цене выше установленного потолка. США настаивают на эффективности этих ограничений на продажу российской нефти.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Нефть переливается через потолок».

Лаура Кеффер

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