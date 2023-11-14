МЭА: выручка от экспорта российской нефти упала в октябре на $25 млн

Международное энергетическое агентство (МЭА) подсчитало, что экспорт российской нефти в октябре сократился на 70 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,5 млн б/с. Предполагаемая выручка от экспорта упала на $25 млн, до $18,34 млрд, отмечает МЭА в ежемесячном отчете.

Снижение выручки от экспорта аналитики МЭА объясняют тем, что более низкие международные цены на нефть компенсировали сокращение скидки на российские сорта нефти по сравнению с сортом Brent. По данным агентства, цены на российские нефтепродукты были выше ценового потолка $60.

В отчете агентства уточняется, что продление добровольного сокращения добычи нефти до конца года Россией и Саудовской Аравией в рамках ОПЕК+ приведет к тому, что нефтяной рынок будет находиться в состоянии «значительного дефицита» до 2023 года. Аналитики МЭА отмечают, что альянс ОПЕК+ будет добывать на 900 тыс. б/с меньше спроса.

По данным МЭА за сентябрь, средневзвешенная цена российской нефти была на уровне $81,8 за баррель. В сентябре доходы России от экспорта нефти достигли максимального значения с июля 2022 года — $18,8 млрд, сообщало МЭА. Общий объем экспорта нефти и нефтепродуктов увеличился на 460 тыс. б/с, до 7,6 млн б/с. Отдельно нефти — на 250 тыс. б/с, до 4,9 млн б/с.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефть переливается через потолок».