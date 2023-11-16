Власти США заявили об эффективности политики ценового потолка на нефть

Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт в ходе брифинга заявил, что американские власти принимают необходимые меры для соблюдения ценового потолка. По его словам, США в сотрудничестве с партнерами делает все, чтобы сократить доходы России от экспорта нефтепродуктов.

«Эта политика работает»,— сказал Джеффри Пайатт (цитата по ТАСС). Он также отметил, что введенные США санкции сократили доход России от продажи нефти на $4 млрд в 2023-м по сравнению с предыдущим годом.

Джеффри Пайатт отметил, что по вопросу ценового потолка и введения санкций в отношении России американские власти сотрудничают с Японией. «Они завершают очень успешный год председательства в G7, в течение которого систематически выступали лидером по этому вопросу»,— пояснил господин Пайатт.

Сегодня, 16 ноября, Минфин США ввел санкции против трех нефтяных танкеров под флагом Либерии — Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century. Ведомство утверждает, что все три танкера, попавшие в санкционный список, перевозили российскую нефть по цене выше установленного потолка — $60 за баррель.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт российской нефти в октябре сократился на 70 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,5 млн б/с. МЭА отмечало, что предполагаемая выручка от экспорта упала на $25 млн, до $18,34 млрд.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Нефть переливается через потолок».