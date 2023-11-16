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Коммерсантъ FM
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США ввели новые санкции, в том числе против букмекера «Бетсити»

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против трех нефтяных танкеров под флагом Либерии — Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century. Также в SDN-List внесены 20 компаний из России, Боснии и Герцеговины, ОАЭ, Северной Македонии. В частности, под ограничения попал букмекер «Бетсити».

В пресс-релизе Минфина США говорится, что все три танкера, попавшие в санкционный список, перевозили российскую нефть по цене выше установленного потолка — $60 за баррель. Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century зарегистрированы на компании Kazan Shipping, Progress Shipping и Gallion Navigation соответственно. Все три юрлица базируются в ОАЭ.

Среди российских организаций, попавших под ограничения,— «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством», «ВНИИР ГидроЭлектроАвтоматика», «ВНИИР-Промэлектро», «ВНИИР Трансстрой», «Мосэн эссет менеджмент», «АБС ЗЭиМ Автоматизация», «Доминион Никольский», «Доминион Тверская-Ярославская».

По линии Госдепа, следует из пресс-релиза, санкции введены против двух физических лиц и 12 компаний из балканских стран. В список внесены лидер «Сербских правых» Миша Вацич и глава Сербской народной партии Ненад Попович за связи с Россией. Как отмечает Госдеп, господин Вацич был наблюдателем на референдуме на территории присоединенных регионов. Господин Попович, говорится в пресс-релизе, «использует связи в Кремле» для своего бизнеса.

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