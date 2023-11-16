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Коммерсантъ FM
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Новак поручил Минэнерго и ФАС следить за ценами на топливо в отдельных регионах

Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Представители Минэнерго и Минсельхоза отметили стабилизацию цен и отсутствие дефицита топлива в России, сообщила пресс-служба правительства.

Заместитель председателя правительства России Александр Новак

Заместитель председателя правительства России Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Заместитель председателя правительства России Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На совещании также присутствовали руководители нефтяных компаний, представители Минфина, ФАС и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС мониторить цены на топливо «в отдельных регионах».

«В большей части регионов продолжается плановое снижение цен на бензин и дизельное топливо в мелкооптовом сегменте в соответствии с биржевой динамикой»,— сообщили в правительстве.

В сентябре Минсельхоз сообщал, что российские регионы столкнулись с угрозой дефицита топлива. Это произошло на фоне роста цен и остановки на плановый ремонт нескольких НПЗ. 21 сентября правительство временно ограничило экспорт дизтоплива и бензина. 6 октября некоторые ограничения были сняты.

На совещании 28 октября Александру Новаку доложили о стабилизации цен на топливо на АЗС и в мелкооптовом сегменте, а также при его поставках сельхозпроизводителям. Наценка посредников при продаже топлива аграриям сократилась практически вдвое, отмечало правительство.

Лусине Баласян

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