Новак: некоторые АЗС держат цены выше среднего из-за продажи дизеля с приставками «экто» или «евро»

Цена на дизельное топливо в РФ составляет 63 руб. за литр, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании по внутреннему рынку нефтепродуктов. По его словам, отдельные заправки держат цены значительно выше, потому что продают только брендированное топливо с приставками «экто» или «евро».

«Такого быть не должно. Необходимо обеспечить потребителю выбор — покупать базовое топливо по более низким ценам или дорогое брендированное»,— сказал господин Новак на совещании (его слова приведены на сайте правительства).

В совещании принимали участие руководство нефтяных компаний, представители Минэнерго, ФАС и Минсельхоза. Участники, как говорится в сообщении правительства, «доложили о стабилизации цен на топливо на АЗС и в мелкооптовом сегменте, а также при его поставках сельхозпроизводителям». Наценка посредников при продаже топлива аграриям сократилась практически в двое. Мелкооптовые цены продолжают снижаться «в соответствии с биржевой динамикой».

Вице-премьер поручил нефтекомпаниям увеличить производство дизельного топлива для удовлетворения спроса на внутреннем рынке. Он отметил, что дифференциал разницы цен между заправками крупных нефтекомпаний и независимых АЗС необходимо стабилизировать.

Представитель ФАС сообщил о проверке в отношении заправки из Новосибирска: она продавала дизельное топливо по ценам выше рынка, выставляя только брендированный товар, хотя договор на использование товарного знака истек в марте. Ведомство пообещало пресечь нарушение законодательства о защите конкуренции.

В сентябре в России резко выросли цены на топливо. В связи с эти правительство запретило экспорт бензина и дизтоплива, но позднее ввело послабление. Российские компании в свою очередь жалуются на увеличение налогов на отрасль, из-за чего бизнес по продаже топлива находится в убытках.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «В нефти всплыли налоги».

Леонид Уварчев