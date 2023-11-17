Бюджет возьмет свое технологиями

Минэкономики предлагает вновь расширить возможности списания региональных долгов по бюджетным кредитам в обмен на инвестиции регионов — до 2024 года центр готов простить 671,4 млрд руб., но регионы должны направить средства на реализацию новых инвестпроектов. Как выяснил “Ъ”, регионы не успевают исчерпать лимит — пока правительство согласилось потратить на инфраструктуру для новых инвестпроектов только 256,7 млрд руб. В Минэкономики предлагают смягчить условия и разрешить тратить средства на создание технопарков в сфере высоких технологий. По мнению экспертов, изменения могут стимулировать инновационное развитие РФ — но механизм рискует остаться невостребованным из-за меньшей привлекательности по сравнению с другими мерами поддержки регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект Минэкономики, который курирует замглавы ведомства Дмитрий Вахруков, предлагает увеличить отложенные затраты бюджета на инновационную активность в регионах

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Проект Минэкономики, который курирует замглавы ведомства Дмитрий Вахруков, предлагает увеличить отложенные затраты бюджета на инновационную активность в регионах

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило проект поправок к постановлению правительства №1704 от 19 октября 2020 года о правилах списания долгов субъектов РФ по кредитам федерального бюджета. На это могут рассчитывать регионы, развивающие инфраструктуру для запуска новых инвестпроектов в приоритетных отраслях (АПК, туризм, обработка и добыча полезных ископаемых, кроме нефти и газа, жилищное и дорожное строительство). Отбором занимаются Минфин, Минэкономики и отраслевые министерства.

Как сообщили “Ъ” в Минэкономики, с 2021 по 2024 год правительство согласилось перенаправить на инфраструктуру возврат регионами долгов на 671,4 млрд руб. Однако на ноябрь 2023 года регионы не исчерпали и половины этой емкости — к реструктуризации одобрено 256,7 млрд руб. Чтобы расширить возможности регионов по доступу к оставшимся средствам, Минэкономики предлагает смягчить условия доступа к ним, разрешив регионам оплачивать инфраструктуру для новых проектов не только полностью, как сейчас, но и частично. «Сейчас вообще нельзя финансировать объект, который начали строить до 2021 года, поправки позволят частично финансировать мероприятия, которые реализованы после 2021 года, даже если сама стройка началась раньше»,— объяснили “Ъ” в ведомстве. Легче станет и отбор инвестпроектов, реализуемых резидентами ОЭЗ: вместо резюме проекта и специального соглашения резиденту ОЭЗ достаточно предоставить резидентское соглашение. По мнению замглавы Минэкономики Оренбургской области Никиты Хилимончика, изменения упростят вход в программу для новых компаний. Пока за два года в области в создание инфраструктуры в ОЭЗ вложено около 700 млн руб.

Также регионам предложено дать право перенаправлять возврат долгов перед бюджетом и на строительство технопарков в сфере высоких технологий. Отличие их от других площадок (индустриальных парков, промышленных технопарков) в том, что они создаются преимущественно для размещения резидентов, не занимающихся промпроизводством, поясняют в Минпромторге — например, они могут разрабатывать ПО, заниматься исследованиями и разработками или высокотехнологичными услугами промпредприятиям. «В случае поддержки данного предложения регионы получат дополнительные возможности по развитию инфраструктуры для высокотехнологичного бизнеса»,— полагают в ведомстве. Инициатива соответствует идеям правительства о переориентации бюджетной поддержки на новые приоритеты госполитики — инновационное развитие экономики и импортозамещение.

Вероятно, по задумке Минэкономики, расходы на расширение инфраструктуры инновационных технопарков позволят регионам создать необходимую базу для разворачивания новых инвестпроектов, для стимулирования которых правительство де-факто и резервировало эти деньги. Правительство не в первый раз расширяет возможности списания региональных долгов — ранее так разрешили финансировать проекты, не преодолевшие инвестиционную фазу (см. “Ъ” от 7 августа). Одновременно смягчение требований снизит нагрузку на региональные бюджеты — с начала военной операции РФ на Украине долги регионов неуклонно растут. Если на начало 2022 года бюджетные кредиты составляли 1,4 трлн руб. (55% регионального долга), то в январе 2023-го — почти 2 трлн руб. (свыше 70%), к октябрю сумма достигла 2,4 трлн руб. (78%).

Впрочем, расширение возможностей списания на активность регионов до сих пор заметно не повлияло. Среди причин глава научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский называет дефицит готовых проектов с понятными налоговыми эффектами и их ориентацию на другие инструменты (инфраструктурные бюджетные кредиты, займы фонда развития территорий и т. д.), которые дают регионам существенные суммы допсредств (например, ИБК), тогда как списание долгов только предполагается. «Суммы списания небольшие. В октябре было первое списание для 12 регионов на 8,2 млрд руб. Это несопоставимо малые суммы по сравнению с другими формами поддержки, кардинально они не способны изменить ситуацию»,— отмечает эксперт.

Инфраструктурные альтернативы Для развития инфраструктуры и жилищного строительства в регионах правительство разработало комплекс мер экономической поддержки субъектов РФ, упакованных в федеральный проект «Инфраструктурное меню». В меню входят такие механизмы, как инфраструктурные бюджетные кредиты, инфраструктурные облигации, реструктуризация бюджетных кредитов, меры поддержки проектов со стороны ВЭБ.РФ — они де-факто создают конкуренцию механизму списания. «Все эти механизмы в высокой степени востребованы регионами — благодаря им успешно развивается инфраструктура для бизнеса, жилищная и коммунальная инфраструктура, реализуются комплексные программы обновления общественного транспорта в городах»,— отмечает заместитель гендиректора Центра стратегических разработок Марат Фаттахов. По мнению эксперта, увеличение лимита инфраструктурных бюджетных кредитов в 2023 году иллюстрирует значительный спрос регионов: если в 2022 году на 930 проектов был распределен 1 трлн руб., то в этом году плановый объем был увеличен до 1,3 трлн руб. Профильный вице-премьер Марат Хуснуллин в июле перечислял, что на специальные казначейские кредиты для реализации инфраструктурных проектов в 2023 году выделено 190 млрд руб., на кредиты на опережающее развитие — 180 млрд руб., на инфраструктурные облигации с ДОМ.РФ — 150 млрд руб. Диана Галиева

Диана Галиева, Олег Сапожков