Федеральный бюджет снисходителен к регионам

Правительство продолжает расширять возможности списания региональных долгов по бюджетным кредитам — сейчас бюджет ради инвестиций в региональные экономики уже прощает субъектам РФ долги в объеме налоговых поступлений в федеральный бюджет от реализации инвестпроектов. В новой конструкции, предусмотренной постановлением Белого дома по этому вопросу, регионам спишут задолженность даже по проектам, не преодолевшим инвестиционную фазу. Объем дополнительной поддержки в правительстве не называют, но рассчитывают, что решение дополнительно поддержит региональные госфинансы — доля бюджетных кредитов в объеме субфедерального долга неуклонно растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительство скорректировало механизм списания долгов регионов по бюджетным кредитам, следует из постановления правительства №1280 от 4 августа. Право на списание долгов по ним сейчас есть у регионов, которые активно развивают инфраструктуру для запуска новых инвестпроектов, при этом объем списания зависит от суммы налогов, которые поступают в федеральный бюджет от реализации инвестпроектов. Сами проекты также должны реализовываться в приоритетных, по мнению правительства, отраслях — это сельское хозяйство, туризм, обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых (кроме нефти и газа), жилищное и дорожное строительство.

Документ правительства расширяет возможные объемы списаний — теперь можно учитывать налоговые доходы, полученные при реализации проектов даже на инвестиционной фазе, например когда запущена первая очередь того или иного предприятия. Постановление также предусматривает возможность по списанию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным регионам в 2021–2022 годах. В правительстве объем дополнительной поддержки регионов не называют. При запуске же механизма списания региональных долгов Минэкономики оценивало возможный объем высвободившихся при реструктуризации долгов более чем в 400 млрд руб. до 2024 года.

В правительстве рассчитывают, что корректировка механизма позволит снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты и направить дополнительные средства на развитие других приоритетных проектов. Отметим, что с начала военной операции РФ на Украине долги регионов неуклонно растут и своеобразное смягчение политики федерального Минфина по отношению к субфедеральной составляющей консолидированного бюджета выглядит оправданным с точки зрения их среднесрочной стабильности. Впрочем, масштабы роста госдолга на уровне регионов впечатляют лишь в номинальном выражении: по данным Минфина, за 2022 год долг регионов вырос на 12,6% (314 млрд руб.), а к июлю 2023 года с начала года — еще почти на 9% (238 млрд руб.) и превысил 3 трлн руб.

В 2022 году центр помог регионам расплатиться с долгами по облигациям и банковским кредитам, но процесс замещения коммерческого долга бюджетным подгоняет запуск многочисленных программ кредитования регионов — это инфраструктурные кредиты, специальные казначейские и так далее. В Минфине неоднократно предупреждали о рисках закредитованности регионов, опасаясь, что инфраструктурные кредиты в триллионных объемах могут привести к тому, что регионы не смогут заимствовать на свои обычные бюджетные траты. Если на начало 2022 года бюджетные кредиты составляли 1,4 трлн руб. (55% от всего объема долга), то в январе 2023 года — почти 2 трлн руб. (свыше 70%), а к июлю — почти 2,3 трлн руб. (76%). Впрочем, в экономическом блоке бюджетное кредитование по-прежнему рассматривается как один из ключевых механизмов стимулирования инвестиций в регионах. В частности, в Минэкономики рассчитывают на появление стимулирующих бюджетных кредитов — этот механизм должен заменить дотации при компенсации выпадающих доходов регионов из-за предоставления бизнесу инвестиционных налоговых вычетов.

Диана Галиева