Разгон с торможением

В обнародованных в четверг «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024–2026 годы» Минфин сформулировал свои приоритеты на предстоящую трехлетку. Основной посыл этого программного документа: в 2024 году продолжится нынешнее экспансивная бюджетная политика (с постепенным, впрочем, отходом от антикризисной повестки), но уже в 2025-м наступит ее нормализация: бюджетные правила заработают в полную силу, и страна наконец начнет «жить по средствам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минфин предполагает, что с 2025 года «кормить» экономику бюджетными деньгами в прежних объемах уже не понадобится

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Минфин предполагает, что с 2025 года «кормить» экономику бюджетными деньгами в прежних объемах уже не понадобится

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Основные направления бюджетно-налоговой политики являются частью бюджетного пакета, который до конца этой недели поступит в Госдуму. Как правило, этот документ не содержит больших новостей, но он достаточно важен для понимания бюджетного курса, которого (хотя бы на бумаге) намерено придерживаться правительство.

Напомним, что в «военно-санкционные» 2022–2023 годы в части экономики властям пришлось действовать по двум направлениям.

Первое — сохранение финансовой устойчивости, которое было обеспечено через приостановку, а потом и смягчение бюджетных правил (плохо работающих в кризисные периоды), а также с помощью балансировки денежно-кредитной политики (ситуативное изменение ключевой ставки, расширение расчетов в рублях, «суверенизация» финансовой инфраструктуры).

Вторым направлением действий стала экспансивная бюджетная политика. В «Основных направлениях» Минфин сообщает, что размер бюджетного (иначе — фискального) импульса в 2022–2023 годах с учетом «забалансовых» мер соответствует 10% годового ВВП. Ведомство поясняет, что этот импульс транслируется в экономику за счет влияния на деловую активность и инфляцию через три канала: доходов, кредита и ожиданий. Вместе они повышают внутренний спрос, «кредитоемкость» экономики и доверие экономических агентов к бюджетной политике властей. Напомним, что для того, чтобы найти деньги на такой импульс, Белому дому прежде всего пришлось тратить текущие дополнительные нефтегазовые доходы бюджета вместо их накопления, а также «залезать» в ликвидную часть ФНБ, из которой все еще финансируется дефицит.

Минфин «в направлениях» предупреждает, что в 2024 году экспансивный характер бюджетной политики сохранится, но в 2025-м ведомство намерено добиться ее нормализации. Под нормализацией понимается возврат к «полноценным» бюджетным правилам: когда на расходы идут только базовые нефтегазовые доходы (дополнительные накапливаются в ФНБ) и при этом достигается нулевой структурный первичный баланс (при базовых нефтегазовых доходах с учетом сальдо бюджетных и межгосударственных кредитов и с поправкой на так называемые квазибюджетные операции — такие как бюджетные кредиты и инвестиции в финансовые активы компаний). В этом году структурный баланс составит минус 2,7 трлн руб., в 2024-м — минус 1,6 трлн, а в 2025-м, по замыслу Минфина, наконец будет нулевым (иначе говоря, страна станет «жить по средствам»).

Интересно, что теперь необходимость нормализации бюджетной политики (эта цель была приоритетом Минфина и до военной операции) объясняется еще и нынешним перегревом экономики.

«Восстановление деловой активности оказалось более динамичным, что по мере достижения полной занятости на рынке труда привело к появлению признаков перегрева»,— сетует ведомство.

Внутренний спрос растет быстрее, чем промпроизводство, что разгоняет инфляцию. Минфин, беспокоящийся в документе о том, что ускорение роста цен «болезненно сказывается на наименее защищенных гражданах», уверен, что нормализация бюджетной политики к 2025 году будет содействовать возвращению инфляции к цели в 4%.

В 2024 году Минфин обещает продолжение процесса постепенного смещения акцента с антикризисной повестки на достижение национальных целей. Ближайших приоритетов, на которых будут сконцентрированы финансовые ресурсы,— четыре. Это соцподдержка нуждающихся, оборона, новые регионы, технологии и инфраструктура. Номинально повышения налогов для финансирования этих задач после уже принятых в этом году непростых для бизнеса решений по части одноразового платежа со сверхприбыли и «курсовых» экспортных пошлин не ожидается. Минфин аккуратно говорит о «донастройке» налогообложения, прежде всего, нефтегазового сектора — о сокращении дисконта цены нефти для повышения налоговой базы с $15 за баррель в 2024 году до $6 в 2026-м, о сокращении топливного демпфера и повышении ставки НДПИ на газ эквивалентно росту тарифа.

Вадим Вислогузов