Минцифры трубит айтисбор

С импортеров иностранного IT-оборудования, имеющего российские аналоги, планируется взимать утильсбор на поддержку отечественных производителей, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Идея обсуждалась с 2022 года в отношении продукции, содержащей золото и редкоземельные металлы, но сейчас, по данным “Ъ”, может распространится на широкую номенклатуру электроники. Введение сбора только для импортеров будет нарушать нормы ВТО, аналогичные преференции в автопроме уже были предметом международных споров, подчеркивают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максут Шадаев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Максут Шадаев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил намерение министерства ввести утилизационный сбор с импортеров иностранного IT-оборудования. «Мы будем аккуратно через утильсборы поднимать цены на иностранное и этот утильсбор направлять как раз на дотацию российским производителям»,— пояснил он 18 октября в ходе форума «Инфотех» в Тюмени (цитата по «Интерфаксу»). Министр отметил, что речь идет об утильсборе по тем позициям зарубежных решений, где есть российские аналоги, но не уточнил конкретную номенклатуру. В Минцифры раскрыть детали отказались.

Утильсбор исходно появился в автопроме в 2012 году формально для защиты экологии, но де-факто в качестве компенсации снижения импортных пошлин после вступления России в ВТО. Сначала его платили только импортеры, но с 2014 года из-за давления ВТО сбор распространен на локальные заводы. При этом производителям из РФ стали выплачивать компенсации в виде промышленных субсидий. Сейчас утильсбор также взимается с сельскохозяйственной и спецтехники.

Правительство рассматривало финансирование российской электронной промышленности за счет утильсбора еще прошлой весной (см. “Ъ” от 17 мая 2022 года). В исходном варианте предполагалось, что сбор коснется только иностранной продукции, содержащей золото и редкоземельные металлы (см. “Ъ” от 27 февраля). По словам источника “Ъ” в крупном производителе техники, возможности введения утильсбора на «широкую номенклатуру электроники» обсуждается «как минимум месяц». «Сбор нужен в первую очередь, чтобы изыскать средства на продление на 2024 год действия постановления правительства №407 (вводит для производителей льготную ставку по кредитам, взятым на закупку электронно-компонентной базы.— “Ъ”)»,— объясняет он.

Директор по связям с общественностью ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов заявил, что сбор приведет лишь к удорожанию электроники: «Неправильно поддерживать одних участников рынка, по сути, за счет потребителей. Надо повышать эффективность российских производителей и поддерживать их налоговыми льготами». Он допускает, что в случае взимания сбора и с российских производителей дотации могут оказаться недостаточными.

В Yadro, однако, сказали “Ъ”, что компания не видит рисков и поддерживает инициативу: «Такой сбор является формой выравнивания условий для локальных и зарубежных производителей. Отечественные компании обязаны поддерживать сервисные службы, выполнять гарантийные обязательства и нормативные требования регуляторов, в случае же с поставками зарубежной техники без локального офиса таких обязательств у иностранного производителя нет».

В представленном виде утильсбор несовместим с базовым правилом ВТО, запрещающим дискриминацию импортных товаров, подчеркивает старший юрист Sudohod Владислав Штрем: «Жалобы в ВТО со стороны зарубежных компаний неизбежны, так как РФ продолжает быть достаточно крупным рынком сбыта IT-оборудования».

В то же время, признает юрист, «сейчас непонятно, есть ли смысл обращения иностранных компаний в ВТО с учетом геополитической и экономической ситуации».

Управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский добавляет, что такие споры занимают длительное время, за которое РФ может скорректировать правила взимания утильсбора. Кроме того, уточняет управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, основная часть производителей электроники сейчас официально не поставляет продукцию в РФ: «Так что платить утильсбор будут не они, а параллельные импортеры, которые в итоге переложат платежи на конечного потребителя».

Юрий Литвиненко, Никита Королев, Анна Занина, Ольга Никитина