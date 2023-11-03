Электронику подключили к рынку

Крупные российские разработчики базовых станций, смартфонов, систем хранения данных и другого оборудования заявили, что банки перестали выдавать льготные кредиты на закупку компонентов в рамках постановления Минцифры и вернули ставки на рыночные показатели в 15–20%. Они связывают это с исчерпанием средств на субсидирование. Минцифры в связи с повышением ключевой ставки ЦБ уже запросило у правительства дополнительное финансирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Несколько собеседников “Ъ” среди крупных производителей электроники сообщили, что перешли на рыночные ставки (15–20% годовых) по кредитам в рамках постановления правительства №407. По их словам, это произошло с 1 ноября. В банках аргументируют повышение ставки исчерпанием средств на субсидирование для закупок электронной компонентой базы (ЭКБ), говорят источники.

Постановление правительства №407 было разработано Минцифры и принято в марте 2022 года. Оно предполагает, что разработчики базовых станций, компьютеров, смартфонов и другой техники могут воспользоваться льготным кредитом по ставке 1–5% годовых на пополнение складских запасов ЭКБ. В ноябре 2022 года Минцифры предложило субсидировать в том числе закупку иностранных компонентов с минимальной суммой кредита 3 млрд руб., а максимальной — 100 млрд руб. (см. “Ъ” от 2 ноября 2022 года).

Всего постановление предусматривало участие в программе порядка 13 банков, крупнейшие из них — ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк. Ни в одном из этих банков на запрос “Ъ” не ответили.

Поднимать ставки по уже выданным кредитам возможно только тогда, когда это прописано в самом кредитном договоре — например, плавающая ставка с привязкой к ключевой ставке, говорит исполнительный директор Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов.

В Минцифры “Ъ” заявили, что с учетом изменения ключевой ставки министерство направило запрос на выделение дополнительного финансирования из программы «развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». «Сейчас все необходимые средства для компенсации процентной ставки по ранее выданным кредитам доводятся до банков в полном объеме, в соответствии с заключенными соглашениями компаний с банками»,— добавляет представитель министерства. По его словам, также прорабатывается возможность продления льготных кредитов для отрасли радиоэлектроники на 2024 год.

Один из топ-менеджеров в крупном российском производителе электроники также знает об исчерпании лимита, выделенного в качестве субсидий для закупки компонентов. По его словам, Минцифры готовит новое постановление для субсидирования закупок на 2024 год, но льготная ставка будет увеличена пропорционально ключевой ставке ЦБ. «В любом случае, при поднятии ставок развитие российской электроники замедлится и компании с меньшей охотой будут пользоваться льготным кредитованием»,— говорит источник.

Исполнительный директор ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский считает, что при повышении кредитных ставок на закупку отечественной ЭКБ будет затруднено финансирование самих закупок от компаний, а также возрастут риски кассовых разрывов, однако это не повлияет на выбор компонентов, так как сфера применения отечественных компонентов определяется регулированием. «Сейчас ценовой конкуренции между российскими и импортными компонентами практически нет, по объективным причинам российские дороже на десятки процентов, по некоторым группам — в два-три раза»,— отмечает он.

Однако, по словам директора компании «Промобит» (производитель серверов и СХД Bitblaze) Максима Копосова, на такие льготные кредиты может претендовать небольшое количество российских компаний, так как остальным не нужен кредит от 3 млрд руб. «Минимальный порог кредита необходимо снижать, чтобы больше компаний смогли инвестировать в собственные проекты»,— считает он.

Тимофей Корнев, Никита Королев