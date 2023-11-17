Дмитрий Медведев вдохновил молодежь

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в четверг посетил штаб «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) по случаю ее 18-летия. Там его ждала выставка, на которой можно было ознакомиться как с волонтерскими достижениями молодогвардейцев, так и с добытыми ими образцами оружия, доказывающими, что на специальной военной операции России противостоит весь агрессивный блок НАТО. Лидер горячо поблагодарил активистов за их мирные и военные достижения, поручил решить возникшие у них проблемы, но от прямого ответа на вопрос «Что ждет Россию в будущем?» уклонился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По случаю 18-летия МГЕР Дмитрий Медведев поблагодарил молодогвардейцев за прошлые заслуги и вдохновил их на будущие свершения

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ По случаю 18-летия МГЕР Дмитрий Медведев поблагодарил молодогвардейцев за прошлые заслуги и вдохновил их на будущие свершения

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Визита председателя «Единой России» (ЕР) в МГЕР ждали еще в прошлом году, но тогда он не смог присоединиться к празднику. С того момента в модном лофте на Рочдельской улице, где располагается штаб МГЕР, Дмитрия Медведева дожидалась небольшая выставка: на фотографиях была запечатлена волонтерская работа молодогвардейцев в новых регионах, а на главном стенде располагались их военные трофеи — майки и элементы обмундирования украинского полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ), призванные доказать связь символики «Азова» и нацистских организаций.

Теперь же в экспозиции появились и более массивные экспонаты: на столе лежала винтовка, а рядом — большие трубы зеленого цвета, которые когда-то были противотанковыми комплексами. «Это все оружие натовского, американского образца. Мы его используем в музее для того, чтобы показать, что вот именно оно реально и было у боевиков. Все оно было найдено в Мариуполе, его реально использовали "азовцы"»,— объяснил “Ъ” смысл экспозиции председатель МГЕР Антон Демидов.

Дмитрий Медведев, выйдя на небольшую сцену, начал с главного: «Это кульминация в биографии "Молодой гвардии". Она дает возможность организации с честью смотреть в будущее. Из МГЕР вышло большое количество активных людей, часть сделали политическую карьеру, часть просто добросовестно работают на своих местах. Более 100 молодогвардейцев принимали участие в качестве добровольцев в СВО». Обращаясь к молодогвардейцам, одетым либо в синие толстовки МГЕР, либо в военную форму, председатель ЕР вспомнил и о будущем: «У нас впереди огромный массив работы. Все мы — одна страна. Люди, которые любят Россию. Вместе мы добьемся того, что нам так надо. А что нам нужно? Нам нужна победа. И она будет!»

После этого встреча пошла по более практичному сценарию: представители МГЕР обращались к господину Медведеву с конкретными просьбами, а он тут же их исполнял.

Так, руководитель донецкого отделения организации Сергей Добровольский предложил увековечить память волонтеров специальной аллеей в столице ДНР. «Давайте мы договоримся о том, чтобы такая аллея появилась. И чтобы это осталось навсегда»,— не мог ответить по-другому Дмитрий Медведев. Другой активист пожелал принять участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве. «Андрей Анатольевич, давайте переправим наших товарищей»,— обратился лидер ЕР к секретарю генсовета партии Андрею Турчаку. Представитель организации «Юг Молодой» Александр Гапонов попросил помочь в создании в Бердянске медиацентра. «Саша, а у вас смета есть?» — со смехом поинтересовался господин Медведев, но потом пообещал, даже без сметы, посодействовать и в этом вопросе.

Молодогвардеец из ЛНР Денис Кулачко пожаловался, что жителям отдаленных районов республики приходится ради получения паспорта ездить в Луганск. Дмитрий Медведев в ответ предложил задействовать в этой процедуре сеть общественных приемных ЕР. «И надо развивать наши электронные сервисы. Портал "Я в России" мы специально для этого создавали»,— напомнил политик. Этот портал курирует его сын Илья Медведев, который тоже присутствовал на праздничном мероприятии.

Последний прозвучавший вопрос вроде бы давал председателю ЕР возможность внести личный идеологический вклад в выборы президента 2024 года. Перед тем как его задать, глава федерального штаба МГЕР Александр Амелин рассказал, что панельные дискуссии, которые ЕР проведет перед своим декабрьским съездом, будут называться «Гордость, уверенность и будущее» (там единороссы обсудят основные смысловые линии президентской кампании и формы участия партии в этих выборах), а затем прямо поинтересовался у господина Медведева: «Чем лично вы гордитесь? Что вам дает силу и уверенность? И что мы ждем в России? Что может случиться завтра, в будущем?»

«Философский вопрос, постараюсь на него ответить предельно просто. Если что-то вызывает у меня гордость, так это наши люди»,— ответил Дмитрий Медведев. Чтобы подкрепить этот вывод, он вспомнил периоды российской истории, которые можно назвать испытаниями: и исчезновение СССР, и «экономические неурядицы», и «драматическую страницу», связанную с СВО. «И казалось, что вот не хватит духу, не хватит воли, силы не хватит в какой-то ситуации, но нет: люди у нас очень сильные. И когда я смотрю на вас, в том числе на многих наших товарищей, которые находятся на новых территориях, просто в окопах сидят, то действительно испытываю чувство гордости. И это помогает нам преодолевать самые сложные ситуации»,— резюмировал председатель ЕР. Часть вопроса, касавшаяся «образа будущего», так и осталась без прямого ответа. Впрочем, его, возможно, вскоре даст президент Владимир Путин. Который, как уверенно заявил “Ъ” в кулуарах вчерашнего мероприятия высокопоставленный источник в ЕР, непременно посетит съезд единороссов, назначенный на 17 декабря.

Андрей Винокуров