Свердловская область потратила 1,2 млрд рублей на тушение природных пожаров

Площадь природных пожаров в Свердловской области в 2023 году составила 357,5 тыс. га. На их тушение было потрачено 1,2 млрд руб, сообщили в департаменте информационной политики региона. За время пожароопасного сезона было зафиксировано более 1,1 тыс. возгораний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным правительства, около 24 тыс. человек принимали участие в ликвидации пожаров. К тушению были привлечены специалисты из Приволжского отделения Авиалесоохраны, ХМАО, Пермского края, Тюменской и Архангельской областей. Пламя тушили при помощи самолетов Бе-200 и Ил-76, а также вертолетов Ми-8.

Специалисты Уральской авиалесоохраны более двух тыс. часов провели в небе, контролируя обстановку в лесах региона, еще 1,8 тыс. часов было затрачено на тушение возгораний с воздуха. Всего летчики Уральской авиабазы в текущем году налетали четыре тыс. часов. «Такого количества часов налета лесные пожарные не фиксировали с 1989 года, когда эта цифра составила пять тыс.»,— сказано в сообщении.

Особый противопожарный режим в Свердловской области был отменен с 15 сентября. На территории региона он был объявлен с 15 апреля, а в Екатеринбурге — с 8 апреля. С апреля свердловчанам было запрещено разведение открытого огня. Уже тогда в лесах области начали бушевать лесные пожары, из-за которых пострадали несколько поселков.

В лесах региона и некоторых муниципалитетах вводили режим ЧС. В Екатеринбурге противопожарный режим был отменен с 15 августа. При этом на территории области он действовал до указания губернатора Евгения Куйвашева.

Правительство России компенсирует затраты на тушение лесных пожаров в Свердловской области в размере 690 млн руб. Тюменская область получит 186,2 млн руб., Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) — 61 млн руб. Регионы получат средства до марта 2024 года.

Напомним, после вмешательства прокуратуры сотрудникам Уральской авиалесоохраны выплатили долги по зарплатам на общую сумму более 34 млн руб.

Полина Хабарова

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