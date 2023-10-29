Свердловской области компенсируют 690 млн рублей затрат на тушение пожаров

Правительство России компенсирует затраты на тушение лесных пожаров в Свердловской области в размере 690 млн руб. Тюменская область получит 186,2 млн руб., Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) — 61 млн руб. Регионы получат средства до марта 2024 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сказано в документе, фактическая площадь лесных пожаров в Свердловской области составила 312 тыс. га (при среднем пятилетнем значении 15,4 тыс. га), в Тюменской области — 28,2 тыс. га (39,6 тыс. га), в ХМАО — 38,3 тыс. га (43,1 тыс. га).

Напомним, в свердловском поселке Сосьва 25 апреля начался пожар, а потушить его удалось спустя несколько дней. Площадь возгорания достигала 9 тыс. кв. м. В результате инцидента дома потеряли более 400 человек. Для ликвидации ЧС в Сосьве из резервного фонда регионального правительства было выделено 96 млн руб., из них более 70 млн руб. пошли на оказание финансовой поддержки граждан.

Особый противопожарный режим в Свердловской области был отменен с 15 сентября. На территории региона он был объявлен с 15 апреля, а в Екатеринбурге — с 8 апреля. С апреля свердловчанам было запрещено разведение открытого огня. Уже тогда в лесах области начали бушевать лесные пожары, из-за которых пострадали несколько поселков.

В лесах региона и некоторых муниципалитетах вводили режим ЧС. В Екатеринбурге противопожарный режим был отменен с 15 августа. При этом на территории области он действовал до указания губернатора Евгения Куйвашева.

Полина Хабарова

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