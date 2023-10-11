Сотрудникам Уральской авиалесоохраны выплатили 34 млн рублей долгов по зарплатам
После вмешательства прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга сотрудникам Уральской авиалесоохраны выплатили долги по зарплатам на общую сумму более 34 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По данным ведомства, по результатам проверки было установлено, что организация имеет задолженность по зарплатам перед 550 сотрудниками, которые участвовали в тушении лесных пожаров. Должностное лицо организации привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата зарплаты).
Ситуацию с оплатой труда работников Уральской авиабазы продолжает контролировать прокуратура. «Кроме того, прокуратура внесла представление губернатору региона об устранении нарушений федерального законодательства»,— сказано в сообщении.
Напомним, в августе министр природных региона Денис Мамонтов отправился в Минприроды РФ. Целью его визита стала консультация по вопросу оперативного погашения задолженности по зарплатам перед сотрудниками Уральской авиабазы.
В июне из бюджета региона авиалесоохране было выделено около 41 млн руб. для погашения долгов перед сотрудниками за май. С октября сотрудникам авиабазы и лесничеств повысили оклады на 10,9%. На эти цели по поручению Евгения Куйвашева из областного бюджета дополнительно выделено 26,5 млн руб. Также эти средства будут направлены и на охрану лесов региона от пожаров.