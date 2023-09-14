Особый противопожарный режим в Свердловской области отменят с 15 сентября

В Свердловской области с 15 сентября отменят особый противопожарный режим. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в департаменте информационной политики региона. На территории региона он был объявлен с 15 апреля, а в Екатеринбурге — с 8 апреля.

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С апреля свердловчанам было запрещено разведение открытого огня. Уже тогда в лесах области начали бушевать лесные пожары, из-за которых пострадали несколько поселков. В лесах региона и некоторых муниципалитетах вводили режим ЧС. В Екатеринбурге противопожарный режим был отменен с 15 августа. При этом на территории области он действовал до указания губернатора Евгения Куйвашева.

Напомним, 25 апреля в поселке Сосьва начался пожар. Общая площадь составила 9 тыс. кв. м, уничтожено около сотни домов, лечебно-исправительное учреждение №23. Около 400 человек остались без жилья, двое погибли.

Вечером 12 июля в селе Шайдуриха начался крупный пожар. Локализовать его удалось только 13 июля на площади 4,1 тыс. кв. м, а ликвидировать открытое горение — днем. Огонь уничтожил там более 40 домов, дач и других строений. Жителей эвакуировали. Пострадали два человека, одну женщину нашли мертвой при разборе сгоревшей дачи.

Полина Хабарова

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