Набиуллина: отток капитала из РФ в 2023 году сократился в шесть раз

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что отток капитала из РФ в 2023 году по сравнению с прошлым годом снизился в шесть раз, поэтому его нельзя считать основным фактором ослабления рубля. Об этом она сказала на пленарном заседании Госдумы, отвечая на вопрос зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно докладу НИУ ВШЭ на основе данных ЦБ, чистый отток капитала за третий квартал 2023 года вырос вдвое, до $18 млрд, по сравнению с $9 за второй квартал. Причину ослабления рубля за последние месяцы эксперты ВШЭ видят именно в этом. В первом квартале вывоз капитала из России был на уровне $21 млрд. То есть за девять месяцев отток средств мог составить $48 млрд.

В качестве меры, сдерживающей ослабление рубля, в октябре 43 группы компаний, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, обязали продавать валютную выручку. С 1 октября действуют привязанные к курсу рубля экспортные пошлины 4–7% (при курсе 80–95 руб. за доллар) на поставки за пределы ЕАЭС.

Эрдни Кагалтынов