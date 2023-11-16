Выступление главы ЦБ Набиуллиной на пленарном заседании Госдумы. Главное

16 ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина представила в Госдуме Основные направления единой государственной кредитно-денежной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов. Основные тезисы — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира Набиуллина в Госдуме

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина в Госдуме

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О ключевой ставке и инфляции

Ключевая ставка была повышена соразмерно тому инфляционному давлению, которое возникло в середине года.

Годовая инфляция в РФ сейчас превышает 7%, этот уровень нельзя назвать «безобидным».

ЦБ будет готов снижать ключевую ставку уже в следующем году, когда годовая инфляция приблизится к цели в 4%.

О рынке ипотеки

ЦБ обеспокоен тем, что рост ипотеки в РФ сопровождается ростом цен на жилье и ухудшением качества кредитов, это грозит проблемами.

За последние 12 месяцев ипотечный портфель вырос на 32%. Цены на новостройки в России за последние три года выросли на 90%.

ЦБ и правительство РФ должны обсудить дифференциацию льготной ипотеки, одним из вариантов может быть уровень доходов в регионах.

Льготные программы должны быть адресными, массовая программа привела к региональным перекосам.

Темп роста в корпоративном кредитовании под 20% в 2023 году — это четвертый подряд год ускорения кредита предприятиям. Разговоры о недоступности кредита преувеличены.

ЦБ продлит программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса до 2030 года.

О состоянии экономики