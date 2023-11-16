Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Выступление главы ЦБ Набиуллиной на пленарном заседании Госдумы. Главное

16 ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина представила в Госдуме Основные направления единой государственной кредитно-денежной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов. Основные тезисы — в подборке «Ъ».

Эльвира Набиуллина в Госдуме

Эльвира Набиуллина в Госдуме

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Эльвира Набиуллина в Госдуме

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О ключевой ставке и инфляции

  • Ключевая ставка была повышена соразмерно тому инфляционному давлению, которое возникло в середине года.
  • Годовая инфляция в РФ сейчас превышает 7%, этот уровень нельзя назвать «безобидным».
  • ЦБ будет готов снижать ключевую ставку уже в следующем году, когда годовая инфляция приблизится к цели в 4%.

О рынке ипотеки

  • ЦБ обеспокоен тем, что рост ипотеки в РФ сопровождается ростом цен на жилье и ухудшением качества кредитов, это грозит проблемами.
  • За последние 12 месяцев ипотечный портфель вырос на 32%. Цены на новостройки в России за последние три года выросли на 90%.
  • ЦБ и правительство РФ должны обсудить дифференциацию льготной ипотеки, одним из вариантов может быть уровень доходов в регионах.
  • Льготные программы должны быть адресными, массовая программа привела к региональным перекосам.
  • Темп роста в корпоративном кредитовании под 20% в 2023 году — это четвертый подряд год ускорения кредита предприятиям. Разговоры о недоступности кредита преувеличены.
  • ЦБ продлит программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса до 2030 года.

О состоянии экономики

  • Отток капитала из РФ в 2023 году сократился в 6 раз по сравнению с прошлым годом.
  • Произошел очень важный перелом в поведении граждан: россияне за сентябрь-октябрь вернули на депозиты 200 млрд руб.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...