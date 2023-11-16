Выступление главы ЦБ Набиуллиной на пленарном заседании Госдумы. Главное
16 ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина представила в Госдуме Основные направления единой государственной кредитно-денежной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов. Основные тезисы — в подборке «Ъ».
Эльвира Набиуллина в Госдуме
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
О ключевой ставке и инфляции
- Ключевая ставка была повышена соразмерно тому инфляционному давлению, которое возникло в середине года.
- Годовая инфляция в РФ сейчас превышает 7%, этот уровень нельзя назвать «безобидным».
- ЦБ будет готов снижать ключевую ставку уже в следующем году, когда годовая инфляция приблизится к цели в 4%.
О рынке ипотеки
- ЦБ обеспокоен тем, что рост ипотеки в РФ сопровождается ростом цен на жилье и ухудшением качества кредитов, это грозит проблемами.
- За последние 12 месяцев ипотечный портфель вырос на 32%. Цены на новостройки в России за последние три года выросли на 90%.
- ЦБ и правительство РФ должны обсудить дифференциацию льготной ипотеки, одним из вариантов может быть уровень доходов в регионах.
- Льготные программы должны быть адресными, массовая программа привела к региональным перекосам.
- Темп роста в корпоративном кредитовании под 20% в 2023 году — это четвертый подряд год ускорения кредита предприятиям. Разговоры о недоступности кредита преувеличены.
- ЦБ продлит программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса до 2030 года.
О состоянии экономики
- Отток капитала из РФ в 2023 году сократился в 6 раз по сравнению с прошлым годом.
- Произошел очень важный перелом в поведении граждан: россияне за сентябрь-октябрь вернули на депозиты 200 млрд руб.