Въедливые пошлины

Введение привязанных к курсу рубля экспортных пошлин в 4–7% может затронуть 46% аграрного экспорта, а сборы с участников рынка оцениваются в 125 млрд руб. в год. Осложнения бизнеса ожидают рыбопромышленники, переработчики рапса и сои и производители спиртного, а основных позиций мяса, молочных продуктов и кондитерских изделий мера не коснется. Экспорт исключенных позиций еще требует усилий для развития, поясняют аналитики.

Введение привязанных к курсу рубля экспортных пошлин на продовольствие может принести в бюджет 125 млрд руб. дополнительных сборов в год, подсчитал Центр экономического прогнозирования Газпромбанка. По оценкам аналитиков, механизм затронул 46% аграрного экспорта, включая рыбу и морепродукты, рапсовое и соевое масла, горох и бобовые, алкогольные напитки и др.

Экспортные пошлины на широкий список товаров введены с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года и распространяются на поставки за пределы ЕАЭС. Пошлины установлены в 4–7% при курсе 80–95 руб. за доллар, при курсе менее 80 руб. за доллар ставки обнуляются. Механизм не затрагивает пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечное масло, вывоз которых уже ограничен пошлинами. Также новые пошлины не коснутся мяса, ключевых экспортных позиций молочной продукции, кондитерских изделий, муки и т. д.

Основная статья аграрного экспорта, подпавшего под новые пошлины,— рыба и морепродукты. По данным «Агроэкспорта», в 2022 году категория занимала 14% в общем объеме экспорта продовольствия в $41,6 млрд. Это третья доля после зерновых (32%) и масложировой продукции (22%). Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев указывает, что пошлины ухудшат конкурентные позиции российского краба, филе минтая и трески на внешних рынках, продажа которых в 2022 году принесла рыбакам около 80% экспортной выручки.

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак говорит, что на рынке минтая из-за перепроизводства и сокращения потребления снижаются цены и переложить пошлины на покупателей не удастся. Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев отмечает, что пошлины станут дополнительной нагрузкой в условиях ограниченности рынков сбыта и увеличения сборов на добычу водных биоресурсов.

По словам председателя Рыбного союза Александра Панина, с введением пошлин компании могут даже прекратить или резко сократить добычу части малодоходных позиций, спрос на которые внутри РФ ограничен. В Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что ограничения могут краткосрочно повысить предложение на внутреннем рынке рыбы.

Собеседник “Ъ” на масложировом рынке говорит, что пошлины на экспорт рапсового и соевого масел грозят остановкой производства этой продукции, так как прибыль маслозаводов будет ниже пошлины в 7%, а в России эти масла не востребованы. По оценке OleoScope, экспорт всех растительных масел из РФ в сезоне-2022/23 вырос на 33%, до 6,05 млн тонн. Поставки рапсового масла увеличились на 69%, до 1,52 млн тонн, соевого — на 18%, до 662 тыс. тонн.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что растущий интерес к таким культурам, как лен, нут и горох, которые подпали под новые пошлины, вероятно, снизится, так как ограничения скажутся на доходах аграриев. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что если мера станет системной, то негативно повлияет на экспорт этих культур в будущих сезонах.

Президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев указывает, что из-за запрета поставок российской водки на многие западные рынки экспорт алкоголя из РФ уже сократился на 70%, а на новых рынках, таких как Индия и Китай, нужны вложения в маркетинг. По оценкам СПАП, пошлина составит около 17% от себестоимости водки и сильно осложнит экспорт.

Директор «Яков и партнеры» Олег Шендерюк говорит, что включение или исключение продовольствия из механизма, видимо, связано с балансом рынков. Для рыбопромышленников экспорт в приоритете, а рынок РФ меньше интересен из-за ограниченного спроса, а в производстве мяса экспорт занимает незначительную часть. Вице-президент, начальник аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко отмечает, что экспорт многих исключенных из-под действия механизма продовольственных позиций еще требует усилий для развития, потому ограничения могли навредить.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что товары, на экспорт которых пошлины могли бы повлиять негативно, исключены из механизма, а экспорт рыбы и морепродуктов при текущем курсе доллара остается высокорентабельным. В Росрыболовстве добавили, что пошлины позволят поддержать соотношение объемов экспорта и внутреннего предложения и должны защитить потребителей от роста цен.

Анатолий Костырев