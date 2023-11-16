Круизы с осени бронируются

Россияне в два раза чаще стали бронировать речные круизы на лето. На многих направлениях продано уже до половины мест, отмечает издание Tourdom.ru. Собеседники “Ъ FM” связывают тренд с подорожанием поездок и возросшим интересом к такому отдыху. Стоило ли бронировать сейчас? И как изменятся цены в следующем году? Подробности — у Владислава Викторова.

Продажи речных круизов на 2024 год стартовали в конце августа. В основном россиян интересуют длительные туры от недели. Они дороже, и спрос на них стабильно высокий. Раннее бронирование дает возможность сэкономить до четверти от стоимости поездки, отмечает заместитель гендиректора по развитию компании «Водоходъ» Илья Суховольский:

«Можно говорить о разнице в 20-25%, возможны и отдельные дополнительные акции, чтобы еще дешевле приобрести круиз к сезону. Стартовые позиции начинаются от 6 тыс. руб. в сутки — это "три звезды". От 8 тыс. руб. обойдется четырехзвездная каюта. И от 12 тыс. руб. — "пять звезд". Бронируют круизы на Замоскворецкие острова, по Енисею с посещением Уфы, Москва—Санкт-Петербург, Москва—Казань, а также круизы в Астрахань».

Рынок речной навигации испытывал спад во время пандемии. Тогда многие маршруты отменяли, от пассажиров требовали тесты, а массовые мероприятия на палубе и вовсе были под запретом. Потом такой отдых стал для многих заменой путешествиям за границу. По данным Tourdom.ru, за последние три года рынок речных круизов вырос на 20%.

Среди проблем судоходные компании называют нехватку новых причалов и высокие тарифы для круизных операторов. Несмотря на это некоторые открывают новые направления, рассказывает генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский:

«Несколько лет назад круиз по Сибири был очень редким и недоступным продуктом. Обычно такие путешествия покупали иностранцы. При этом и суда должны быть подходящего уровня.

Можно было совершить и путешествие на так называемой транспортной линии, то есть когда судно шло по реке и останавливалось у разных точек, перевозя местных жителей, но это не совсем все-таки круизный туристический продукт.

Сейчас уже несколько компаний по всем судоходным рекам Сибири — Лена, Енисей, Обь, Иртыш — запустили свои продукты. И плюс Байкал, по нему тоже есть круизы, как и спрос».

Речные круизы на следующий год уже подорожали на 10% относительно 2023-го. И дальше будет только дороже, предупреждают собеседники “Ъ FM”. Неминуемое повышение цен связано с увеличением издержек, это, например, содержание судна, питание, расходы на топливо и зарплата экипажа. Усложнилось и проведение ремонта старых судов, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:

«Большая часть — это все-таки исторический флот, реконструированные теплоходы из Германии и Чехии. Есть и новые проекты. Но поддержание существующего флота и строительство нового — реалии, которые мы должны учитывать. Действующие ограничения оказывают влияние, в том числе и на обслуживание любой техники. Размер флота ограничен, а популярность внутреннего туризма только возрастает. В высокий сезон может возникать и дефицит».

Как писал “Ъ”, в 2022-м число россиян, отправившихся в круизы, выросло на треть — до 320 тыс. человек. В этом году, по предварительным оценкам, такие поездки выбрали 700 тыс. человек.

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Елена Тюленева