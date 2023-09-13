Круиз затянулся из-за мели

За Полярным кругом терпит бедствие круизный VIP-лайнер. Ocean Explorer сел на мель два дня назад у побережья Гренландии, на борту находятся 206 человек. Как сообщают СМИ, капитан судна предпринял две попытки снять его с мели во время прилива, но они не дали результата. На помощь Ocean Explore был отправлен корабль военно-морских сил Дании, но он прибудет к месту нахождения путешественников только в пятницу, 15 сентября. Корпус самого Ocean Explorer позволяет ему проходить среди льдов в полярных широтах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Безопасности лайнера сейчас угрожает в первую очередь риск шторма, заметил капитан первого ранга в запасе Сергей Горбачёв:

«Посадка на мель — чрезвычайно редкие обстоятельства. В этих районах Арктики, хотя они и неплохо исследованы, подводное течение, подъем грунтов и другие условия приводят к тому, что известные фарватеры могут изменяться, то есть подобные инциденты могут происходить не из-за ошибок со стороны экипажа.

Что касается спасательной операции, то судно, которое идет на помощь, образно говоря, за "ноздрю" возьмет лайнер и сдернет его с мели. Но вот наш теплоход "Михаил Лермонтов" в постсоветский период занимался круизными делами у берегов Австралии и Новой Зеландии. В 1986 году он наскочил на камни, и спасательная операция ни к чему не привела, он на этих рифах и затонул.

В данном случае экипаж может попытаться изменить плавучесть лайнера, оторвав корпус от данной банки, потому что там, я так понял, мягкий грунт.

Если не будет штормовой погоды, не будет раскачивать судно, то, думаю, спасательная операция завершится благополучно. Но если условия ухудшатся, судно начнет перемещаться и может возникнуть крен».

Ocean Explorer — третье из десяти судов проекта Infinity. Оно было построено в Китае в 2021 году. Представители оператора, австралийской компании Aurora Expeditions, заявили, что лайнер не пострадал, утечки топлива нет и пассажиры и экипаж в безопасности.

Истинную причину бедствия должно установить расследование, при этом в последние годы подобные инциденты участились, подчеркнул главный редактор издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко:

«Судя по треку, судно село на мель, когда делало разворот и собиралось выходить из фьорда после экскурсии. Это небольшой специализированный лайнер, построенный для таких экстремальных круизов. У него усиленный ледовый корпус и так далее.

Между тем в течение прошлого десятилетия весь мировой торговый флот, можно сказать, насильственно перевели на электронные системы картографии, бумажные версии запретили. А их вариантов не так много, и все они плотно контролируются, однако иногда все равно выдают глюки.

Известно, что эти ошибки время от времени служат причиной посадок на мель. То есть система дает неправильную команду на авторулевой, вахта же на мостике уже отвыкла думать своей головой и вести судно вручную.

Естественно, компании-оператору судна, если это действительно их ляп, надо как-то это дело замазать и свалить на что-нибудь, например, на ледник.

Что касается компенсации пассажирам, то если они, например, опоздают с возвращением из круиза, они вправе на нее рассчитывать. Система в этом плане отработана. Расследование, естественно, будет, но вскроют ли результаты полностью, если они негативные, — это вопрос.

Вместе с тем Ocean Explorer — это комфортабельный пятизвездочный плавучий отель. Топлива у них достаточно, воды тоже. Там все работает, отопление в том числе. Запасов должно хватить на полмесяца точно.

Кроме того, недалеко от лайнера находится еще одно круизное судно, которое в случае чего готово принять людей на свой борт. Так что серьезной опасности для пассажиров Ocean Explorer нет, и вряд ли она возникнет».

Судя по расценкам на сайте Aurora Expeditions, за 30-дневный круиз по Арктике каждый пассажир лайнера мог заплатить более $33 тыс.

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Елизавета Скобцова