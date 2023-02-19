Из России морем до Египта

В России появятся морские круизы в Египет с выездом из Сочи. Выполнять такие рейсы с ноября начнет турецкий оператор Miray Cruises. С прошлого года он также запустил туры из России в Турцию на лайнере Astoria Grande. Сейчас это единственный зарубежный маршрут с отправлением из российского порта. В минувшем году из-за сложностей с получением шенгенских виз и отсутствия прямых рейсов в Европу выбор морских круизов для россиян заметно сократился. Труднодоступными стали туры по водам скандинавских стран и Средиземному морю через Грецию. Некоторые зарубежные операторы также приостановили работу в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

На этом фоне продажи круизов в Турцию и Египет к концу года должны вырасти в разы, отметил гендиректор агентства «Инфофлот» Андрей Михайловский: «Если до этого круизы совершались с апреля по конец октября, то сейчас уже дополнительная серия запущена, по сути, речь идет датах в ноябре-декабре. Там будут серии непродолжительных четырехдневных туров, да и 14-дневный можно совершить. Порт в Египте, в который будет заходить лайнер, — это Александрия.

После окончания основного летнего сезона будут запущены уже новогодние круизы. И уже вот-вот стартуют продажи лета 2024 года.

Лайнер Astoria Grande, который в Сочи ходит, тоже попадает в топ по спросу. Кстати, землетрясение в Турции не сказалось на спросе. Сейчас на него скорее влияет то, что лето все ближе, и людям надо определяться с отдыхом. Сейчас активно идет продажа на круизный сезон из Сочи на лето 2023 года. Первые такие туры стартуют в конце апреля».

Без визы россияне могут также отправиться в круизы по Персидскому заливу и Карибскому бассейну. Восьмидневные путешествия с остановками в Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Катаре стоят в среднем 80-100 тыс. руб., перелет оплачивается отдельно.

И это серьезно сдерживает спрос, подчеркнул вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, на долю морских круизов сейчас приходится не более 3-5% от общего турпотока из России:

«В круизном турпродукте очень важен авиаперелет. Сейчас рейсы стали дороже, чем в 2021 году, цены выросли в два, а где-то даже в три раза. Если круиз стартует из пункта, в который можно дешевле добраться, это тоже привлекательно. Но в этом сегменте зачастую много и премиальных продуктов, где общая стоимость путешествия довольно-таки высока.

Вместе с тем, если вспомнить допандемический спрос на круизные путешествия, то он был очень существенный. И за это время туристы по ним соскучились. Конечно, в основном туристическая поездка подразумевает использование авиационного транспорта и бронирование гостиницы в той или иной стране. За прошлый год мы увидели рост интереса к международным путешествиям в 22%. Если в 2021-му было 7 млн поездок, то в прошлом году — 9 млн.

Увы, цены стали выше не только из-за ограниченности международного воздушного сообщения, также играет роль инфляция во многих странах и курс валюты, который волатилен. Здесь, наверное, лучше говорить об ассортименте, которого сейчас пока недостаточно в круизном движении. В прошлом году, например, Турция приняла 5,2 млн человека, и доля круизных путешествий здесь не так велика — максимум 3-5% в зависимости от сегмента».

В 2017 году в России также запускали морской круиз по Черному морю между портами Кавказа и Крыма на судне «Князь Владимир». После пандемии он был недоступен. Экспедиционные морские круизы на Дальнем Востоке, по словам турагентов, пользуются ограниченным спросом. Всего, по подсчетам агентства «Инфофлот», в минувшем году морские круизы приобрели около 15-20 тыс. россиян. До пандемии продаж было примерно в пять раз больше.

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Елизавета Скобцова