Патрушев: причина вспышки сибирской язвы — ненадлежащее содержание могильников

Основная причина вспышки сибирской язвы в Воронежской, Рязанской и Тамбовской областях — ненадлежащее содержание сибироязвенных могильников, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом он сообщил в ходе совещания в правительстве Воронежской области.

«В Воронежской области выявлены факты отсутствия документов, вакцинации, несанкционированной торговли, что и привело к заражению граждан»,— подчеркнул господин Патрушев.

Впервые за последние годы сибирскую язву выявили в Воронежской области в конце августа, затем — в холодильниках на рынке в Воронеже, а впоследствии — в Богучарском районе. Региональное управление Следственного комитета России расследует уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил, повлекшего распространение сибирской язвы (ч. 1 ст. 249 УК РФ, до двух лет лишения свободы). В начале ноября стало известно, что возглавляющий управление ветеринарии Воронежской области Николай Эсауленко может в ближайшее время покинуть должность — в том числе из-за вспышек сибирской язвы и АЧС в регионе.

О том, как воронежские власти ужесточали меры против опасной инфекции, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова, Сергей Калашников