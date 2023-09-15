Два фермера, скупщик мяса и ветврач попали под уголовные дела из-за вспышек сибирской язвы в Воронежской области

Управление Следственного комитета России по Воронежской области назвало фигурантов трех уголовных дел, возбужденных из-за вспышек сибирской язвы в регионе в августе–сентябре 2023 года. Ими стали владелица подсобного хозяйства в Панинском районе, глава КФХ в Богучарском районе, скупщик мяса из Азербайджана и ветврач. Уголовные дела возбуждены по двум эпизодам нарушения ветеринарных правил, повлекшего распространение эпизоотии (ч.1 ст. 249 УК РФ, до двух лет колонии), а также по эпизодам производства и сбыта группой лиц продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ, до шести лет колонии) и халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ, до трех месяцев ареста). Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В СКР уточнили, что скупщик мяса реализовал товар на рынке «1000 мелочей» в центре Воронежа.

Предпринимателю и двум фермерам предъявили обвинение и избрали меры пресечения. Врач была допрошена в качестве подозреваемой: она, по версии следствия, допустила зараженное мясо на прилавки без соответствующих проверок.

Ветврач дала признательные показания. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение.

«Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, управлением ветеринарии Воронежской области, управлением Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, управлением Роспотребнадзора по Воронежской области проводится системная работа по установлению источника распространения штамма сибирской язвы, а также его происхождения, выявленного на территории Панинского и Богучарского районов Воронежской области»,— подчеркнули в СКР.

Впервые за последние годы сибирскую язву выявили в регионе в конце августа. Первый очаг был обнаружен в селе Красные Холмы Панинского района, затем еще один — в холодильниках мясного ряда рынка «1000 мелочей» в Воронеже. В Панинском районе был введен режим ЧС, госпитализирован один человек — по данным на 14 сентября, он продолжает лечиться в БСМП №8 в облцентре. О зараженных в городе не сообщалось, однако там был введен карантин до 23 октября, который в итоге отменили к 1 сентября. 7 сентября стало известно о выявлении очага сибирской язвы в Богучарском районе. Правительство региона постановило признать им молочную ферму в селе Лебединка и территорию в 650 м от нее, а также ввести карантин в Богучарском и соседнем Кантемировском районах до 20 декабря.

Инфекция лабораторно подтвердилась у девяти родственников из Богучарского района, среди них — 15-летний подросток. Взрослые проходят лечение в БСМП №8, ребенок — в ОДКБ №1.

Как воронежские власти ужесточили меры по борьбе с сибирской язвой — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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