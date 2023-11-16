Суд рассмотрит спор «Балтики» и Carlsberg по поводу брендов в закрытом режиме

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти рассмотрит спор пивоваренных компаний — российский «Балтики» и датской Carlsberg — по поводу лицензий на производство и продажу нескольких пивных брендов в закрытом режиме, сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Закрыть процесс попросил представитель «Балтики» на предварительном заседании 15 ноября. Судья заявила, что с учетом обстоятельств дела его рассмотрение возможно в закрытом судебном заседании. Представитель «Балтики» обосновал просьбу коммерческой тайной и наличием рамочных соглашений о конфиденциальной информации. Суд отложил судебное заседание на 13 декабря.

4 октября датская Carlsberg Group, которой ранее принадлежала «Балтика», расторгла с ней лицензионные соглашения на свои бренды. Этот шаг стал реакцией на передачу предприятия во временное управление Росимущества. 19 октября Арбитражный суд принял обеспечительные меры по иску «Балтики», которая требовала сохранить за ней право на использование пивных брендов, принадлежащих датской компании Carlsberg Breweries A/S. Согласно решению суда, Роспатент не может запретить «Балтике» использовать марки пива Holsten, Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley`s Garage.

Подробнее — в материале «Балтику лишают брендов».

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