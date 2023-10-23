«Балтика» добилась права на использование брендов Carlsberg в петербургском суде

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти принял обеспечительные меры по иску пивоваренной компании «Балтика», которая требовала сохранить за ней право на использование пивных брендов, которыми владеет датская компания Carlsberg Breweries A/S. Согласно решению суда, Роспатент не может запретить «Балтике» использовать марки пива Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley`s Garage.

Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел. Иск был подан 17 октября, суд рассмотрел его 19 октября.

Как ранее сообщал «Ъ-СПб», 4 октября датская Carlsberg Group, которой ранее принадлежала «Балтика», расторгла с ней лицензионные соглашения на свои бренды. Этот шаг стал реакцией на передачу предприятия во временное управление Росимущества. Ранее «Балтика» обратилась в суд с просьбой запретить Carlsberg Group предпринимать подобные действия в суде Дании.

Подробнее о споре датской компании и ее бывшей «дочки» — в материале «Ъ-СПб» «“Балтику” лишают брендов»

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