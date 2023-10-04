«Балтику» лишают брендов

Владеющая пивоваренной компанией «Балтика» датская Carlsberg Group расторгает с ней лицензионные соглашения на свои бренды. Этот шаг стал реакцией на передачу предприятия во временное управление Росимущества. Ранее «Балтика» обратилась в суд с просьбой запретить Carlsberg Group предпринимать подобные действия в суде Дании. Даже если зарубежный суд встанет на сторону иностранной компании, это решение может быть не признано в России, говорят юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Балтика» — второй по величине производитель пива на российском рынке, которому принадлежат восемь заводов в России

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ «Балтика» — второй по величине производитель пива на российском рынке, которому принадлежат восемь заводов в России

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Carlsberg Group проинформировала «Балтику» о расторжении лицензионных соглашений на международные и локальные бренды. Об этом сказано в сообщении датской компании. До 1 апреля 2024 года у «Балтики» будет возможность распродать существующие запасы и материалы для выпуска продукции. Принятое решение в Carlsberg назвали ответом на передачу предприятия Росимуществу, которая произошла в июле. После этого президентом «Балтики» вместо Дениса Шерстенникова был назначен бывший руководитель компании Таймураз Боллоев. В «Балтике» отказались от комментариев.

«Балтика» — второй по величине производитель пива на российском рынке, которому принадлежат восемь заводов в России. В 2022 году, по оценке участников рынка, компания выпустила 197,4 млн дал пива и пивных напитков. В ее портфель входят торговые марки «Арсенальное», «Балтика», «Невское», Holsten, Kronenbourg, Tuborg, Zatecky Gus и другие. Выручка в 2022 году составила 100,7 млрд рублей, чистая прибыль — 9,9 млрд, сказано в «СПАРК-Интерфакс».

В сентябре «Балтика» попробовала помешать лишению себя права на использование ряда глобальных брендов. Компания обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти с просьбой запретить Carlsberg инициировать соответствующее разбирательство в Морском и торговом суде Дании, где установлена подсудность споров. В дополнение к этому производитель попросил лишить Роспатент возможности предпринимать регистрационные действия в отношении лицензионных договоров на марки Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV. Однако суд не стал вводить обеспечительные меры, указав, что иск направлен на предотвращение будущих последствий, которые еще не наступили.

По общему правилу лицензионный договор может быть расторгнут в случае существенного нарушения лицензиатом его условий, напоминает юрист «КСК групп» Александр Шарапов. Как правило, в соглашениях предусмотрены определенные обстоятельства, при которых это может произойти, уточняет он. Но на практике подобный способ расторжения является скорее исключением и подобные договоры обычно расторгаются в судебном порядке, подчеркивает адвокат, руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин.

Для того чтобы лишить «Балтику» права использовать товарные знаки, необходимо зарегистрировать его прекращение в Роспатенте, добавляет руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев. Минуя эту официальную процедуру, Carlsberg будет сложно это сделать, поясняет юрист.

При рассмотрении спора в судах Дании может встать вопрос о признании и исполнении решения, вынесенного в пользу Carlsberg, в России, особенно если речь идет не о международном арбитраже, считает партнер Semenov & Pevzner Юлия Ярных. По ее словам, эти обстоятельства могут заблокировать реализацию намерений правообладателя расторгнуть существующий лицензионный договор. Примененный «Балтикой» антиисковый запрет не позволит привести в исполнение на территории России любое решение иностранного суда, а значит, его не примет Роспатент, объясняет господин Никитин. Среди российских компаний есть успешные примеры оспаривания отказа от договора в одностороннем порядке, указывает юрист Арбитражной практики Stonebridge Legal Борис Глушенков.

Прекращение выпуска брендов может быть очень неприятным для «Балтики» и привести к сокращению объемов производства, говорит директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. Впрочем, скорее всего, этот показатель довольно быстро восстановится за счет переориентации на другие марки, полагает он. Как показали последние полтора года, потребитель легко переключается на новые бренды, поэтому «Балтика» может сохранить объем продаж даже при самом негативном сценарии, уверен директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

Константин Куркин, Полина Пучкова