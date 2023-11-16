Набиуллина: за три года цены на новостройки выросли на 90%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме сообщила, что за год рост ипотечного портфеля российских банков составил на 32%. Этот процесс сопровождается ростом цены на жилье: по ее словам, цены на новостройки за три года увеличились на 90% — то есть почти удвоились.

«Нас, конечно, не может не беспокоить, что этот рост сопровождается увеличением цен на жилье и снижением качества кредитов за счет выдачи ипотеки заемщикам с уже высокой долговой нагрузкой. В будущем это может обернуться большими рисками и для банков, и главное, для самих заемщиков»,— заявила глава ЦБ.

В связи с ростом ипотечного портфеля глава регулятора предложила вместе с правительством обсудить дифференциацию льготной ипотеки, чтобы она была более «адресной». По словам госпожи Набиуллиной, массовая программа льготной ипотеки привела к большим перекоса по субъектам: из-за этого ее, как правило, берут в столичных центрах. В качестве примера возможной дифференциации ипотеки глава ЦБ предложила разделение по доходам населения.

По данным «Циан.Аналитика», средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в начале ноября составила 159,7 тыс. руб. за кв. м, или на 2,4% больше, чем 30 дней назад.

При этом рост цен на жилье в новостройках по регионам неоднородный: в Челябинске средняя стоимость предложения за последний месяц выросла на 7,3%, до 133,8 тыс. руб. за кв. м.; в Красноярске — на 6,6%, до 134,8 тыс. руб. за кв. м., в Москве — на 1,5%, до 342,7 тыс. руб. за кв. м в среднем.

Подробнее — в материале «Новостройки отходят от ажиотажа».

Анастасия Ларина