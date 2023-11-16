Набиуллина: россияне в сентябре-октябре вернули на депозиты 200 млрд рублей

За сентябрь-октябрь россияне положили на банковские депозиты 200 млрд руб. Регулятор прогнозирует увеличение притока денег на депозиты в ближайшие месяцы, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Произошел очень важный перелом в поведении граждан: они стали возвращать наличные в банки. За сентябрь-октябрь на депозиты вернулись 200 млрд руб.»,— сказала Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор прогнозирует увеличение суммы вкладов в ближайшие месяцы.

По словам главы ЦБ, в прошлом году граждане предпочитали хранить накопления в наличных. «Сейчас все понимают, что депозиты под 12%, 14% и даже 15% — это выгодно»,— отметила Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что регулятор ожидал такого результата, повышая ключевую ставку.

Госпожа Набиуллина напомнила, что банки обеспечивают кредиты средствами вкладчиков, поэтому устойчивый рост депозитных вкладов важен для доступности инвестиционного кредитования.

В сентябре 2022 года объем средств населения в российских банках сократился на 458 млрд руб., или 1,4%. В августе 2023 года регулятор заявил, что спрос на наличные привел к оттоку денег из российских банков на сумму 0,4 трлн руб. в июле.

27 октября ЦБ поднял ключевую ставку четвертый раз подряд сразу на 2 процентных пункта, до 15%. Вслед за ключевой ставкой повысились проценты по банковским депозитам.

Подробнее — в материале «Ставки осеннего призыва».

Александра Горошилова