Китай вернет панд в зоопарки США

Китай вернет в американские зоопарки больших панд и готов продолжать сотрудничество с США по сохранению этих животных. Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин во время визита в Сан-Франциско.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jose Luis Magana / AP Фото: Jose Luis Magana / AP

«Панды уже давно стали посланниками дружбы между китайским и американским народами»,— заявил Си Цзиньпин на саммите АТЭР (цитата по Bloomberg). Он подчеркнул, что это укрепит дружеские связи между государствами.

Зарубежные государства могут арендовать у Китая панд со сроком аренды 10 лет. Этот инструмент Китай применяет для налаживания дипломатических отношений. По истечению срока аренды, если договор не был продлен, животных необходимо вернуть Китаю.

Сегодня, 16 ноября, президент США Джо Байден и Председатель КНР Си Цзиньпин встретились на полях саммита АТЭР в Сан-Франциско. Стороны обсудили возобновление военного сотрудничества и шаги по укреплению дипломатических отношений. На встрече Китай подтвердил намерение объединиться с Тайванем и призвал США не вмешиваться в этот вопрос. После встречи Джо Байден публично заявил, что все равно считает господина Си диктатором.

8 ноября три панды из зоопарка Вашингтона были возвращены в Китай. В апреле на родину отправилась панда из зоопарка Мемфиса. На данный момент в США остались панды только в зоопарке Атланты, однако к концу 2024 года и они должны были вернуться в Китай. Власти Китая не объяснил, почему отказались продлевать договор аренды больших панд с США.

Подробнее о возвращении панд в Китай — в материале «Ъ.FM» «Панд дипломатично возвращают домой».