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Коммерсантъ FM
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США и Китай договорились возобновить двустороннее военное взаимодействие

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам их двусторонней встречи, прошедшей на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско, договорились возобновить диалог между военными двух стран на высоком уровне.

Как отмечает телеканал CNN, достигнутые договоренности также включают в себя и проведение регулярных встреч между министрами обороны Соединенных Штатов и Китая. Когда может состояться первая подобная встреча, не уточняется.

Джо Байден и Си Цзиньпин также договорились о возобновлении китайско-американского механизма консультаций по военной безопасности на море и телефонные переговоры на различных уровнях.

Эти контакты между двумя странами были прерваны после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года. После этого Китай отклонил неоднократные попытки американских военных руководителей связаться с китайскими коллегами по телефону.

Двусторонние переговоры президента США и председателя КНР продолжались около двух часов. В ходе переговоров Си Цзиньпин выразил мнение, что возможный конфликт Китая и США повлечет за собой невыносимые последствия. По его мнению, Пекину и Вашингтону необходимо сделать все для того, чтобы избежать прямой военной конфронтации. Также председатель КНР отметил, что уверен в том, что китайско-американские отношения ждет «светлое будущее».

Подробнее об ожиданиях от встречи президента РФ с лидером КНР читайте в материале «Ъ» «В ожидании часа Си».

Александр Кислов

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