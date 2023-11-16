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Коммерсантъ FM
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Байден заявил, что продолжает считать Си Цзиньпина диктатором

Президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему продолжает считать председателя КНР Си Цзиньпиня диктатором. Такое заявление он сделал после двусторонней встречи с китайским лидером, которая прошла на полях саммита АТЭС в американском городе Сан-Франциско.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Президент США Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

«Послушайте, ну он ведь действительно и есть диктатор. Он диктатор в том смысле, что он тот самый парень, который управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего. Отрицать это или спорить с этим просто невозможно»,— сообщил господин Байден в ходе общения с журналистами по итогам встречи с Си Цзиньпинем (цитата по CNN), добавив, что «предостерег» председателя КНР во вмешательство в выборы в Соединенных Штатах. Ранее американский президент неоднократно заявлял, что методы и стиль управления Си Цзиньпина являются «диктаторскими».

Китайская сторона заявление президента Соединенных Штатов пока никак не прокомментировала.

Двусторонние переговоры президента США и председателя КНР продолжались около двух часов. В ходе переговоров Си Цзиньпин выразил мнение, что возможный конфликт Китая и США повлечет за собой невыносимые последствия. По его мнению, Пекину и Вашингтону необходимо сделать все для того, чтобы избежать прямой военной конфронтации. Также председатель КНР отметил, что уверен в том, что китайско-американские отношения ждет «светлое будущее».

Подробнее об ожиданиях от встречи президента РФ с лидером КНР читайте в материале «Ъ» «В ожидании часа Си».

Александр Кислов

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