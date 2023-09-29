Панд дипломатично возвращают домой

США останутся без панд, такая же учесть постигнет Великобританию. И мировые СМИ считают это событие едва ли не полноценным политическим скандалом. Дело в том, что все бамбуковые медведи в мире принадлежат Китаю, в зоопарки за пределами КНР животные попадают по договору аренды. Заключаются такие сделки не спонтанно, неслучайны и их расторжение либо отказ от продления контракта. Что это означает? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jose Luis Magana / AP Фото: Jose Luis Magana / AP

Ни для кого не секрет, что панда — очень редкое животное. Численность их популяции в мире — меньше 2 тыс. особей, причем подавляющее большинство бамбуковых медведей обитает в Китае. Власти страны считают вид уязвимым и уже несколько десятилетий борются за его сохранение.

Проблема в том, что панды редко размножаются и очень требовательны к условиям обитания: живут лишь в определенной среде со специфическими погодными условиями и питаются только 25 видами бамбука из 140 представленных в мире.

От этого и передача животных в зоопарки — процедура совсем не простая, отмечает зоолог, сотрудник «Сколтеха» Илья Гомыранов:

«Сначала стороны договариваются на уровне государств, что Китай передает панду в ту или иную страну, в которой обязательно должен быть подходящий зоопарк. Дальше в нем правительство КНР вместе с зоологами национальных парков занимается созданием условий для животных.

Соответственно, строится специальный вольер, создаются специальные климатические условия, обучаются сотрудники.

После того, как все условия соблюдены, перевозится панда или сразу пара, потому что есть надежда, что они будут размножаться.

Затем китайские зоологи продолжают следить за судьбой медведя, в частности, корм приезжает из Китая, специальными рейсами доставляется бамбук и другая растительность для того, чтобы панда как следует питалась на территории другого государства».

Аренда медведей может стоить до $1 млн в год, на строительство вольеров для них, медицинское обслуживание, страховку и бамбук зоопарки тратят еще десятки миллионов. Но содержание панд — это не столько дорогостоящее предприятие, сколько дело государственной важности.

Дело в том, что отправлять животных за рубеж Китай стал не так давно, в середине XX века. Сначала в качестве подарка партнерам, а затем на условиях аренды, как правило, на 10 лет с возможностью продления.

Но готовности выложить за редких медведей круглую сумму недостаточно, чтобы их заполучить. В 2013 году Оксфордский университет провел исследование и выяснил, что животные уезжают только в те страны, которые заключают с Пекином стратегические торговые соглашения.

Иными словами, Китай превратил панд в дипломатов, заметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин:

«Китай давно озаботился проблемой наращивания своей мягкой силы, потому что они в экономике и технологиях уже добились больших успехов, и денег у них много, а вот мощного продвижения брендов, культуры страны, образа жизни в мире нет.

Одним из первых шагов в этом направлении была эта кампания с пандами, такими милыми мишками, и как символ Китая этот образ начали продвигать и предлагать странам, которые тесно связаны с Поднебесной».

Сейчас панды живут в зоопарках двух десятков стран, в том числе США. Но до конца декабря 2023-го все медведи должны Америку покинуть. Та же судьба ждет животных в Великобритании, а до этого зверей вывезли из Японии и Франции.

Официальная причина — завершение срока аренды. Но на деле все иначе, полагает заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин:

«В общем, это такой щелчок по носу.

Все это дипломатия символов, чтобы показать своему оппоненту неуважение, напрямую его не оскорбляя, донести более явно, что его поведение неприемлемо или чем-то не устраивает.

Глобальный вывод один — Китай соперничает с Соединенными Штатами Америки, и они сейчас обмениваются и прямыми ударами в сфере торгово-экономических отношений».

Все это может казаться слабо аргументированной теорией, если бы не один факт: чтобы сохранить панд у себя, США в прошлом году хотели принять целый федеральный закон и признать медведей, родившихся в местных зоопарках, «американцами».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова