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Коммерсантъ FM
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РБК: количество сделок россиян с недвижимостью в Испании приблизилось к рекорду

За шесть месяцев 2023 года россияне совершили 2137 сделок с недвижимостью в Испании, что на 52% больше к аналогичному периоду годом ранее, передает РБК со ссылкой на данные отчета Центра статистической информации нотариата Испании. Количество таких сделок приблизилось к пиковым значениям 2013-2014 годов — тогда во втором полугодии 2013 и первом полугодии 2014 соотечественники совершили 2426 и 2573 сделок соответственно.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По словам директора департамента зарубежной недвижимости консалтинговой компании NF Group Анны Лариной, российские граждане в Испании чаще покупают недвижимость, чем продают. Интерес россиян к испанской недвижимости связывают с программой королевства «Золотая виза», которая дает право иностранному гражданину получить вид на жительство при приобретении недвижимости стоимостью от €500 тыс. Испанские власти планировали удвоить инвестиционный порог до €1 млн или отменить действие программы для россиян после начала СВО. Однако пока никаких ограничений введено не было.

После ввода российских войск на Украину у россиян стало меньше возможностей проводить сделки с недвижимостью в некоторых странах Европы. Так, в октябре Финляндия заявила о намерении упросить процедуру конфискации недвижимости у россиян, которые в должной мере не выполняют свои обязательства по ее содержанию. Минюст Финляндии рассматривает вариант реформировать законодательство по примеру Испании. Там иностранный владелец недвижимости обязан иметь местный банковский счет и контактное лицо.

По данным аналитиков брокера Tranio, россияне продолжают вкладываться в зарубежную недвижимость. Самыми популярными зарубежными странами для покупки недвижимости стали ОАЭ, Турция, Греция и Испания. Так, спрос на недвижимость в ОАЭ вырос в 1,5 раза за год. Интерес соотечественников к зарубежной недвижимости в этих странах также вызван упрощенным получением статуса резидента.

Почему европейские программы инвестиций в обмен на гражданство или ВНЖ процветают, несмотря на призывы их запретить — «"Золотые визы" не задушишь, не убьешь».

Александра Горошилова

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