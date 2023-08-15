«Золотые визы» не задушишь, не убьешь

Программы предоставления гражданства или вида на жительство в обмен на инвестиции в экономику европейских стран в последний год переживают настоящий бум. Рост спроса на них в некоторых государствах превышает 100%. И это в условиях, когда политики призывают вообще свернуть эти программы, которыми могут воспользоваться коррумпированные чиновники, бизнесмены и преступники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды курортного города Позитано на берегу Тирренского моря

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Виды курортного города Позитано на берегу Тирренского моря

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Второе дыхание второго гражданства

Вопреки регулярно звучащим в последние пару лет призывам со стороны европейских политиков о закрытии программ предоставления гражданства в обмен на инвестиции, у них, похоже, открылось второе дыхание, отмечает агентство Bloomberg. Так, в первой половине текущего года, по данным лондонской фирмы Get Golden Visa, число запросов на получение «золотой визы» в Португалии и Греции выросло на 127% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По данным консалтинговой компании Henley & Partners, интерес к «золотым визам» Италии достиг исторического максимума и число соответствующих запросов выросло на 125%. По оценкам Global Citizen Solutions, число запросов о получении гражданства Португалии в обмен на инвестиции по сравнению с прошлым годом выросло на 20%.

И растет не только число запросов. По данным правительства Португалии, в одном только мае нынешнего года было выдано 180 «золотых виз», и это рекорд за несколько последних лет.

В Греции за аналогичный период было выдано 412 «золотых виз», и это на 87% больше, чем годом ранее.

Испания за 2022 год выдала 2462 «золотые визы», что на 60% больше, чем в 2021 году. Италия, которая запустила программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции в 2018 году, в 2022 году выдала «золотые визы» 79 соискателям, и это вдвое больше, чем в 2021 году, и самый высокий показатель за все время работы программы.

Заплати и живи спокойно

Долгое время торговля гражданством и видами на жительство была уделом стран небогатых. Однако после финансового кризиса 2008 года они получили распространение в странах ЕС как весьма эффективный способ привлечения иностранного капитала в экономику.

С 2011 по 2019 год возможностью получить вид на жительство, а потом и гражданство в стране ЕС воспользовались более 132 тыс. человек.

Критики неоднократно указывали на то, что эти программы влекут за собой рост цен на недвижимость в популярных среди соискателей странах, а регулирование сферы представления «золотых виз» не всегда эффективно. Кроме того, говорили они, возможностью получить европейское гражданство нередко пользуются люди неблагонадежные. Как заявила член бельгийского парламента Саския Брикмон, это потенциальный путь «для олигархов, преступников и коррумпированных чиновников купить себе въезд в Европу, чтобы отмывать там свои деньги, имидж и личность».

Борьба косметическими мерами

Призывы членов Европарламента и Еврокомиссии к правительствам о сворачивании программы инвестиций в обмен на гражданство нашли отклик в ряде стран. К примеру, Великобритания и Ирландия уже их закрыли. Черногория заявила о намерении сделать это. Власти Португалии в феврале объявили о подготовке к сворачиванию программы. Греция пока решила усложнить условия участия в ней, подняв минимальную сумму инвестиций в отдельных районах страны с €250 тыс. до €500 тыс. Испания пока выбирает между увеличением объема инвестиций вдвое, до €1 млн, и сворачиванием программы.

Но, как отмечают специалисты, опрошенные Bloomberg, никаких изменений в плане усложнения условий получения «золотой визы» они пока не наблюдают. В Португалии, хотя в июле эта страна и закрыла возможность для инвестиций в недвижимость, осталась возможность для иностранцев получить вид на жительство в обмен на инвестиции от €500 тыс. в местные компании или фонды, не связанные с недвижимостью. Нидерланды по-прежнему принимают заявки на «золотые визы», и Черногория тоже. Кипр внес незначительные изменения в условия своей программы в мае текущего года, но она по-прежнему работает. Болгария, которая в 2021 году закрыла программу гражданства в обмен на инвестиции, в 2023-м вновь ее запустила. Мальта продолжает выдавать «золотые визы» и отказывается менять условия, несмотря на призывы Еврокомиссии.

И даже у тех стран, которые свернули эту программу, есть другие варианты для иностранных граждан, включая «визы цифровых кочевников», которыми могут воспользоваться работающие удаленно специалисты.

Кроме того, есть инвесторские визы, которые позволяют получить статус резидента. И хотя у этих вариантов условия более жесткие, чем у программы «золотых виз», они пользуются все большей популярностью.

Слишком выгодно, чтобы отменить

Специалисты по вопросам иммиграции, отмечает Bloomberg, не ожидают в ближайшие годы полного сворачивания программ инвестиций в обмен на гражданство, и главная причина в том, какие деньги за этим стоят. За последние десять лет европейские страны, предоставляющие «золотые визы», получили через эти программы около €25 млрд прямых инвестиций. По словам профессора Университета Бристоля Уилла Харви, «правительства хотят показать, что они занимают жесткую позицию в отношении "золотых виз", но такие визы важны для ослабленных экономик, поэтому многие страны ЕС в конце концов оказываются в амбивалентной позиции». Имея большой долг и низкие темпы роста и пытаясь при этом достичь целей по снижению выбросов, многие страны просто вынуждены привлекать иностранный капитал.

И если «золотые визы» отменить, придется вводить какие-то иные программы, стимулирующие иностранные инвестиции. Но если европейские программы все же будут свернуты или их условия станут слишком жесткими, тогда, по мнению экспертов, есть и другие привлекательные страны и регионы, включая Латинскую Америку или ОАЭ, которые сделают выгодные предложения в обмен на инвестиции.

Алена Миклашевская