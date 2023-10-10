Минюст Финляндии хочет облегчить конфискацию жилья россиян

Правительство Финляндии до конца своих полномочий в 2027 году хочет изменить процесс изъятия недвижимости у россиян, которые не выполняют юридические обязательства, сообщила министр юстиции Леену Мери телерадиовещательной корпорации yle.

«Правительство стремится облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах»,— сказала госпожа Мери (перевод «РИА Новости»).

Как отмечает yle, в Финляндии летом ужесточили условия въезда российским владельцам недвижимости, банковские операции из РФ в Финляндию осложнены из-за санкций. Это ведет к неуплате налогов и отсутствию платежей за недвижимость. Как утверждается, россияне «все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами»: в правоохранительных органах фиксируют увеличение числа случаев взысканий с российских владельцев. Вместе с тем информировать россиян затруднительно из-за отсутствия почтового сообщения.

Минюст рассматривает вариант реформирования законодательства по примеру Испании. Там иностранный владелец недвижимости обязан иметь местный банковский счет и контактное лицо.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в октябре 2022 года говорил, что Хельсинки готов конфисковать недвижимость у россиян на территориях «важных для безопасности государства».

Подробнее — в материале «Ъ» «Безопасность по-фински».

Леонид Уварчев