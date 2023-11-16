Конгресс США одобрил временный бюджет без помощи Украине и Израилю

Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей принял законопроект о временном финансировании правительства. Документ не содержит помощь для Украины и Израиля. Конгресс предотвратил приостановку работы правительства (шатдаун), которая могла произойти 17 ноября.

В Сенате документ поддержали 87 человек, 11 выступили против, передает CNN. В Палате представителей за законопроект ранее на этой неделе проголосовали 336 конгрессменов, против выступили 95 (большинство из них — республиканцы). Президент Джо Байден, как ожидают источники американских СМИ, подпишет законопроект.

Законопроект был предложен спикером Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном. Изначально в Белом доме раскритиковали инициативу и назвали предложение «рецептом для еще большего хаоса со стороны республиканцев». Однако позднее демократы позитивно восприняли сохранение расходов на уровне 2023 финансового года, против чего выступают консерваторы в Республиканской партии.

Вопросы финансирования помощи Украине, Израилю, Тайваню и укрепления южной границы США рассматриваются отдельно. Белый дом предлагал выделить на эти цели $106 млрд (в том числе больше $61 млрд Украине). Администрация Джо Байдена хотела, чтобы вопрос финансирования всех целей рассматривался одним пакетом, однако республиканцы выступили против этого. Подконтрольная республиканцам Палата представителей приняла отдельный законопроект о помощи Израилю в размере $14 млрд, но Сенат, который контролируют демократы, заблокировал инициативу.

В октябре в Палате представителей был впервые в американской истории смещен с должности спикер — Кевин Маккарти. Группа республиканцев обвинила его в сделке с Белым домом, после того как его законопроект о продолжении финансировании работы правительства приняли демократы.

О ситуации в Конгрессе — в материале «Ъ» «Шатдаун звонит дважды».

Леонид Уварчев